वीबी-जी राम जी योजना से सशक्त होंगे गांव, सांसद बोले- मजदूरों को मिलेगा समय पर रोजगार

बरेली। विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम को लेकर भाजपा जिला बरेली की ओर से भोजीपुरा क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर और मीरगंज विधानसभा के ग्राम हुरहरी में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में किसानों, श्रमिकों और जॉब कार्ड धारकों की बड़ी भीड़ उमड़ी।
चौपाल में मुख्य अतिथि सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का मकसद गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि जब गांव सशक्त होंगे, तभी देश मजबूत बनेगा। चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।
सांसद गंगवार ने बताया कि विकसित भारत जी-राम-जी एक्ट के तहत मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। अब किए गए कार्य की मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इससे मजदूरों को समय पर मेहनताना मिलेगा और उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में अब गांव में कौन-सा काम होगा, इसका फैसला ग्राम सभा करेगी। गांव की जरूरतों के अनुसार ही विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे अनावश्यक कार्यों पर रोक लगेगी और गांव के लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी।
भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा ने कहा कि गांवों का विकास ही विकसित भारत की नींव है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। यह व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और बेरोजगारी कम करने में मददगार होगी। चौपाल कार्यक्रम में एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, विधायक डॉ. डीसी वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, अभियान संयोजक मेघनाथ सिंह कठेरिया, सहसंयोजक सुरजीत सिंह यादव व राजू भारती, ब्लॉक प्रमुख गोपाल कृष्ण गंगवार, चेयरमैन बुद्धसेन मौर्य सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
