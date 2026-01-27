वीबी-जी राम जी योजना से सशक्त होंगे गांव, सांसद बोले- मजदूरों को मिलेगा समय पर रोजगार

भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा ने कहा कि गांवों का विकास ही विकसित भारत की नींव है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। यह व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और बेरोजगारी कम करने में मददगार होगी। चौपाल कार्यक्रम में एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, विधायक डॉ. डीसी वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, अभियान संयोजक मेघनाथ सिंह कठेरिया, सहसंयोजक सुरजीत सिंह यादव व राजू भारती, ब्लॉक प्रमुख गोपाल कृष्ण गंगवार, चेयरमैन बुद्धसेन मौर्य सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।