नगर निगम का पावर सेंटर : जेई से एई बन छह साल से जमे हैं अजीत, झांसी हो चुका ट्रांसफर, शासनादेश के बावजूद नहीं हुये रिलीव

नगर निगम बोर्ड ने अजीत कुमार को रोकने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे शासन ने खारिज कर दिया, परंतु इसके बावजूद अजीत कुमार बरेली में ही जमे रहे और अपने रसूख से सिस्टम को ठेंगा दिखाते रहे। सुभाषनगर में नई बस्ती निवासी राजवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जांच की गई तो कई बड़े नाम इस भ्रष्टाचार में उजागर होंगे। सवाल उठ रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, तो बरेली नगर निगम जैसे मामलों में स्पष्ट आदेशों की अवहेलना क्यों हो रही है। शासन के आदेश का पालन न करना केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की खुली पैरवी है।