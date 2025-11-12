प्रेमनगर पुलिस ने 4 घंटे में खोजा गुम हुआ बालक, परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं, जमकर की पुलिस की तारीफ

बरेली। प्रेमनगर क्षेत्र में बुधवार को एक 4 वर्षीय बालक के गुम होने की सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया, लेकिन प्रेमनगर पुलिस की तत्पर और संगठित कार्रवाई ने सभी को राहत दी। जानकारी के अनुसार, जोशी टोला निवासी एक महिला ने प्रेमनगर पुलिस को सूचना दी कि उनका नाती घर से खेलने के लिए बाहर गया था और काफी समय बीत जाने के बावजूद वापस नहीं लौटा।