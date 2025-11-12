Patrika LogoSwitch to English

बरेली

प्रेमनगर पुलिस ने 4 घंटे में खोजा गुम हुआ बालक, परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं, जमकर की पुलिस की तारीफ

प्रेमनगर क्षेत्र में बुधवार को एक 4 वर्षीय बालक के गुम होने की सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया, लेकिन प्रेमनगर पुलिस की तत्पर और संगठित कार्रवाई ने सभी को राहत दी। जानकारी के अनुसार, जोशी टोला निवासी एक महिला ने प्रेमनगर पुलिस को सूचना दी कि उनका नाती घर से खेलने के लिए बाहर गया था

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 12, 2025

बरेली। प्रेमनगर क्षेत्र में बुधवार को एक 4 वर्षीय बालक के गुम होने की सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया, लेकिन प्रेमनगर पुलिस की तत्पर और संगठित कार्रवाई ने सभी को राहत दी। जानकारी के अनुसार, जोशी टोला निवासी एक महिला ने प्रेमनगर पुलिस को सूचना दी कि उनका नाती घर से खेलने के लिए बाहर गया था और काफी समय बीत जाने के बावजूद वापस नहीं लौटा।

सूचना मिलते ही प्रेमनगर क्षेत्र की कानून गोयान चौकी प्रभारी मो0 सरताज के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हो गई। टीम ने आस-पास के क्षेत्रों में सघन तलाश शुरू की और हर छोटी-सी जानकारी को तवज्जो देते हुए बालक को खोजने का हर संभव प्रयास किया।

सघन और विस्तार से की गई जांच के दौरान बालक को रेलवे लाइन के पास बंद पड़े हुए पाया गया। बालक को तुरंत सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। बालक की सलामती देख परिजनों की आँखों में खुशी और राहत के आँसू छलक उठे। उन्होंने पुलिस की तत्परता और संवेदनशील कार्यशैली की जमकर सराहना की।

इस सफल अभियान में थाना प्रेमनगर की टीम के दरोगा मो0 सरताज, आरती चौधरी, हेड कांस्टेबल पंकज और कांस्टेबल अमरीश कुमार शामिल थे। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि पुलिस न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करती है, बल्कि समाज और परिवारों के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी बराबर है।

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 10:13 pm

Published on:

12 Nov 2025 10:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / प्रेमनगर पुलिस ने 4 घंटे में खोजा गुम हुआ बालक, परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं, जमकर की पुलिस की तारीफ

