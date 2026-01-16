16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बरेली

प्रेमनगर में मंदिर निर्माण विवाद खत्म, पुलिस की मौजूदगी में हुआ भूमि पूजन, शुरू हुआ काम

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भूड़ इलाके में संतोषी माता मंदिर के निर्माण को लेकर चला आ रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया। पुलिस की सक्रिय पहल और मौके पर मौजूदगी के चलते स्थिति सामान्य हो सकी। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार और चौकी इंचार्ज मोहम्मद सरताज ने खुद खड़े होकर भूमि पूजन कराया और मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 16, 2026

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भूड़ इलाके में संतोषी माता मंदिर के निर्माण को लेकर चला आ रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया। पुलिस की सक्रिय पहल और मौके पर मौजूदगी के चलते स्थिति सामान्य हो सकी। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार और चौकी इंचार्ज मोहम्मद सरताज ने खुद खड़े होकर भूमि पूजन कराया और मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई।

इलाके में स्थित संतोषी माता मंदिर करीब 70 साल पुराना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना था कि वे लंबे समय से मंदिर का जीर्णोद्धार कराना चाहते थे, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोग इसमें लगातार बाधा डाल रहे थे। इसी को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जो धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। विवाद सुलझने के बाद पुलिस की मौजूदगी में मंदिर परिसर में विधिवत पूजा-अर्चना और भूमि पूजन किया गया। इसके बाद मंदिर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे और पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया।

धर्म परिवर्तन की चेतावनी से मचा हड़कंप

मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब इलाके के करीब 50 हिंदू परिवारों ने सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करने का ऐलान कर दिया। इस खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आक्रोशित लोग अपनी शिकायत लेकर सीधे प्रेमनगर थाने पहुंच गए और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार और चौकी इंचार्ज मोहम्मद सरताज ने तुरंत दोनों पक्षों को बुलाया। थाने में बातचीत के बाद आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकाला गया। पुलिस ने साफ किया कि कानून व्यवस्था के दायरे में रहते हुए मंदिर निर्माण कराया जाएगा।

प्रसाद वितरण, पुलिस की भूमिका की सराहना

पूजा के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। लंबे समय से चले आ रहे विवाद के खत्म होने पर क्षेत्रीय लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस प्रशासन की खुले दिल से सराहना की। लोगों का कहना था कि अगर समय रहते पुलिस हस्तक्षेप न करती, तो स्थिति बिगड़ सकती थी। प्रेमनगर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मंदिर निर्माण को लेकर अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सभी पक्ष सहमत हैं और निर्माण कार्य शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि इलाके में दोबारा कोई तनाव न पैदा हो।

