प्रेमनगर में मंदिर निर्माण विवाद खत्म, पुलिस की मौजूदगी में हुआ भूमि पूजन, शुरू हुआ काम

इलाके में स्थित संतोषी माता मंदिर करीब 70 साल पुराना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना था कि वे लंबे समय से मंदिर का जीर्णोद्धार कराना चाहते थे, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोग इसमें लगातार बाधा डाल रहे थे। इसी को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जो धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। विवाद सुलझने के बाद पुलिस की मौजूदगी में मंदिर परिसर में विधिवत पूजा-अर्चना और भूमि पूजन किया गया। इसके बाद मंदिर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे और पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया।