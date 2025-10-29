संजय नगर में निगम की बेशकीमती जमीन से कब्जे हटाने की तैयारी, जल्द चल सकता है बुलडोजर, जाने

बरेली। शहर के संजय नगर इलाके में नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जों का मामला अब खुलकर सामने आया है। निगम की अनदेखी के चलते यहां कई दुकानें, मकान और शोरूम खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोग और पार्षद लंबे समय से इस मुद्दे पर चिंता जता रहे थे, वहीं अब निगम प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।