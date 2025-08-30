सड़क हादसों से निपटने की तैयारी, डीएम ने दिए ब्लैक स्पॉट दुरुस्त करने के निर्देश, ओवरलोड और तेज रफ्तार वाहनों पर भी गिरेगी गाज

डीएम ने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी विभाग मिलकर ठोस कदम उठाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन सड़कों पर बार-बार हादसे हो रहे हैं, वहां ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर तुरंत सुधारात्मक कार्य किए जाएं। साथ ही मुख्य मार्गों पर डिवाइडर, सिग्नलिंग सिस्टम और सड़क चिन्हों को दुरुस्त रखने पर जोर दिया।