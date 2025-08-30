सड़क हादसों से निपटने की तैयारी, डीएम ने दिए ब्लैक स्पॉट दुरुस्त करने के निर्देश, ओवरलोड और तेज रफ्तार वाहनों पर भी गिरेगी गाज

बरेली। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
डीएम ने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी विभाग मिलकर ठोस कदम उठाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन सड़कों पर बार-बार हादसे हो रहे हैं, वहां ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर तुरंत सुधारात्मक कार्य किए जाएं। साथ ही मुख्य मार्गों पर डिवाइडर, सिग्नलिंग सिस्टम और सड़क चिन्हों को दुरुस्त रखने पर जोर दिया।
बैठक में खराब स्ट्रीट लाइट और प्रकाश व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि अंधेरे में हादसों की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हर हालत में पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उन्होंने तेज रफ्तार और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
डीएम ने शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस को मिलकर सड़क सुरक्षा जनजागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई जाए और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए।
डीएम ने कहा सड़क सुरक्षा केवल विभागीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। बैठक में एडीएम सिटी सौरभ दुबे, सीओ ट्रैफिक अंजनी कुमार तिवारी, लोनिवि के अधिशासी अभियंता भगत सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।