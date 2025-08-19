Patrika LogoSwitch to English

बरेली

आवारा कुत्ते के घाव चाटने से बच्चे के शरीर में फैला रेबीज, एक माह बाद इलाज के दौरान मौत, जाने मामला

एक मासूम की मौत ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। दो साल का अदनान खेलते समय एक महीने पहले चोटिल हुआ था। उसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने उसके घाव को चाट लिया। परिजनों ने घटना को मामूली समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन लापरवाही मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ गई।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 19, 2025

बदायूं। एक मासूम की मौत ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। दो साल का अदनान खेलते समय एक महीने पहले चोटिल हुआ था। उसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने उसके घाव को चाट लिया। परिजनों ने घटना को मामूली समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन लापरवाही मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ गई।

सहसवान क्षेत्र के गांव सुजातगंज बेला में 2 वर्षीय अदनान की शनिवार को तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह पानी देखकर डरने लगा और अजीब हरकतें करने लगा। हालत गंभीर होते ही परिवारजन उसे सहसवान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर पहुंचे, जहां रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

गांव के लोगों का कहना है कि अगर परिजन तुरंत बच्चे को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवा देते तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में भय और अफसोस का माहौल है। लोग अब सतर्क हो गए हैं और बच्चों को लेकर अधिक एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं।

सीएचसी के चिकित्साधीक्षक डॉ. प्रशांत त्यागी ने बताया कि यह घटना इस बात की गम्भीर चेतावनी है कि कुत्ते का काटना ही नहीं, बल्कि घाव को चाटना भी रेबीज का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा यदि किसी को कुत्ता, बिल्ली या बंदर काट ले या घाव को चाट ले, तो तुरंत एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाना बेहद जरूरी है। छोटी सी अनदेखी भी जानलेवा साबित हो सकती है।

Updated on:

19 Aug 2025 11:53 am

Published on:

19 Aug 2025 11:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / आवारा कुत्ते के घाव चाटने से बच्चे के शरीर में फैला रेबीज, एक माह बाद इलाज के दौरान मौत, जाने मामला

