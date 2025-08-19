आवारा कुत्ते के घाव चाटने से बच्चे के शरीर में फैला रेबीज, एक माह बाद इलाज के दौरान मौत, जाने मामला

सहसवान क्षेत्र के गांव सुजातगंज बेला में 2 वर्षीय अदनान की शनिवार को तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह पानी देखकर डरने लगा और अजीब हरकतें करने लगा। हालत गंभीर होते ही परिवारजन उसे सहसवान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर पहुंचे, जहां रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।