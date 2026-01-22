राहुल हत्याकांड: परिजनों के हंगामे के बाद हरकत में आई पुलिस, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली

राहुल का इलाज रामपुर गार्डन स्थित नारायण हॉस्पिटल में चल रहा था। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 21 जनवरी को राहुल ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले को हत्या में तब्दील कर दिया। राहुल की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोस्टमार्टम हाउस के सामने रोड बंद कर हंगामा हुआ और पुलिस पर दबाव बढ़ा। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी।