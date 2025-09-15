पर्स लूटकर इंजीनियर युवती को ट्रेन से फेंकने वाले राहुल को 9 साल बाद उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका

जीआरपी ने मामले की जांच शुरू की और 23 अगस्त को राहुल गिहार को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जागृति का पर्स बरामद किया, जिसमें रेल टिकट, डेबिट कार्ड और अन्य दस्तावेज मिले। घटना के छह दिन बाद जागृति को होश आया और उसने शिनाख्त परेड में आरोपी को पहचान लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 13 गवाह और 20 साक्ष्य पेश किए गए। इन आधारों पर कोर्ट ने आरोपी को लूट, आर्म्स एक्ट और कातिलाना हमले का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।