त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफा: बरेली होकर चलेंगी 10 नई स्पेशल ट्रेनें, देर से दौड़ी गरीब रथ

बरेली। दीपावली और छठ पूजा पर घर लौटने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। रिजर्वेशन खुलते ही कुछ घंटों में 'नो रूम' की स्थिति हो रही है। ऐसे में यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए रेलवे ने एक और कदम उठाया है। बरेली होकर 10 नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई। अब तक बरेली होकर गुजरने वाली 44 विशेष गाड़ियों का ऐलान हो चुका है।
नई घोषणाओं में आनंद विहार से जोगबनी, दिल्ली से सीतामढ़ी, नई दिल्ली से गोरखपुर, सहरसा और पूर्णिया के लिए विशेष ट्रेनें शामिल हैं। इनमें से कई ट्रेनें हफ्ते में दो से चार दिन चलेंगी और बरेली होकर गुजरेंगी।
-आनंद विहार-जोगबनी स्पेशल (04008) हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आनंद विहार से रवाना होकर दोपहर 1:40 बजे बरेली पहुंचेगी।
-जोगबनी-आनंद विहार स्पेशल (04007) हर रविवार शाम 6:30 बजे जोगबनी से चलकर अगले दिन रात 9:18 बजे बरेली आएगी।
-दिल्ली-सीतामढ़ी (04010) हर गुरुवार रात 11:05 बजे दिल्ली से चलेगी और सुबह 4:12 बजे बरेली आएगी।
-सीतामढ़ी-दिल्ली (04009) हर शुक्रवार 11:55 बजे सीतामढ़ी से रवाना होकर अगले दिन शाम 6:37 बजे बरेली पहुंचेगी।
-नई दिल्ली-गोरखपुर (04022) हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे दिल्ली से चलकर शाम 6:03 बजे बरेली आएगी।
-गोरखपुर-नई दिल्ली (04021) हर शनिवार सुबह 7 बजे गोरखपुर से चलकर शाम 5:50 बजे बरेली पहुंचेगी।
-सहरसा-आनंद विहार (05575) हर बुधवार रात 8 बजे सहरसा से चलेगी और अगले दिन 7:05 बजे शाम बरेली आएगी।
-आनंद विहार-सहरसा (05576) हर मंगलवार सुबह 5:15 बजे आनंद विहार से चलकर 10:12 बजे बरेली पहुंचेगी।
-पूर्णिया-आनंद विहार (05579) हफ्ते में चार दिन चलेगी, शाम 4:30 बजे पूर्णिया से रवाना होकर अगले दिन 7:05 बजे शाम बरेली आएगी।
-आनंद विहार-पूर्णिया (05580) हर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार सुबह 5:15 बजे आनंद विहार से चलकर 10:12 बजे बरेली आएगी।
जहां नई ट्रेनों का ऐलान राहत दे रहा है, वहीं कई पुरानी ट्रेनें अभी भी समय पर नहीं चल रही हैं। मंगलवार को सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस (12203) पूरे आठ घंटे की देरी से बरेली पहुंची। इसी तरह हमसफर एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस, राज्यरानी एक्सप्रेस, बीकानेर सुपरफास्ट, शहीद एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, नौचंदी एक्सप्रेस और अयोध्या एक्सप्रेस भी देरी से पहुंचीं।
हरिद्वार-मोतीचूर के बीच भूस्खलन से बाधित हुआ रेल संचालन मंगलवार को दूसरे दिन सामान्य हो गया। अब ट्रेनें अपने समय पर चल रही हैं। हालांकि, सुरक्षा को देखते हुए इस ट्रैक पर 20 किमी प्रति घंटे की स्पीड लिमिट रखी गई है। मंगलवार को प्रयागराज-ऋषिकेश एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, हावड़ा-ऋषिकेश एक्सप्रेस और अमृतसर-देहरादून एक्सप्रेस तय समय पर चलीं।