त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफा: बरेली होकर चलेंगी 10 नई स्पेशल ट्रेनें, देर से दौड़ी गरीब रथ

-आनंद विहार-जोगबनी स्पेशल (04008) हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आनंद विहार से रवाना होकर दोपहर 1:40 बजे बरेली पहुंचेगी।

-जोगबनी-आनंद विहार स्पेशल (04007) हर रविवार शाम 6:30 बजे जोगबनी से चलकर अगले दिन रात 9:18 बजे बरेली आएगी।

-दिल्ली-सीतामढ़ी (04010) हर गुरुवार रात 11:05 बजे दिल्ली से चलेगी और सुबह 4:12 बजे बरेली आएगी।

-सीतामढ़ी-दिल्ली (04009) हर शुक्रवार 11:55 बजे सीतामढ़ी से रवाना होकर अगले दिन शाम 6:37 बजे बरेली पहुंचेगी।

-नई दिल्ली-गोरखपुर (04022) हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे दिल्ली से चलकर शाम 6:03 बजे बरेली आएगी।

-गोरखपुर-नई दिल्ली (04021) हर शनिवार सुबह 7 बजे गोरखपुर से चलकर शाम 5:50 बजे बरेली पहुंचेगी।

-सहरसा-आनंद विहार (05575) हर बुधवार रात 8 बजे सहरसा से चलेगी और अगले दिन 7:05 बजे शाम बरेली आएगी।

-आनंद विहार-सहरसा (05576) हर मंगलवार सुबह 5:15 बजे आनंद विहार से चलकर 10:12 बजे बरेली पहुंचेगी।

-पूर्णिया-आनंद विहार (05579) हफ्ते में चार दिन चलेगी, शाम 4:30 बजे पूर्णिया से रवाना होकर अगले दिन 7:05 बजे शाम बरेली आएगी।

-आनंद विहार-पूर्णिया (05580) हर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार सुबह 5:15 बजे आनंद विहार से चलकर 10:12 बजे बरेली आएगी।