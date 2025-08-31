यूपी के इस जिले में बारिश का कहर: ड्यूटी से लौट रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिरने से मौत, सड़कें भी बनीं तालाब

पीलीभीत। जिले में लगातार चार दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन को थाम दिया है। रविवार सुबह आसमान से गिरी बिजली ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव अमखेड़ा निवासी 32 वर्षीय जितेंद्र यादव की बिजली गिरने से मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है।
जितेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय रमेश सिंह यादव, थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव शहपुरा स्थित एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन थे। शनिवार रात ड्यूटी पूरी करने के बाद रविवार सुबह करीब 8 बजे वह मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास अचानक आसमान से बिजली गिरी और वह चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
जितेंद्र की मौत से घर में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी शशि का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पीछे छह साल की बेटी काव्या और दो जुड़वा बेटे बेसहारा रह गए हैं। घटना की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
उधर, शनिवार रात से हो रही तेज बारिश ने शहर और ग्रामीण इलाकों को जलमग्न कर दिया। स्टेशन रोड, मोहल्ला तखान, सुनगढ़ी, जोशी टोला और दुधिया मंदिर क्षेत्र में घुटनों तक पानी भर गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और वाहन बंद पड़े मिले।