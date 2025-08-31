यूपी के इस जिले में बारिश का कहर: ड्यूटी से लौट रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिरने से मौत, सड़कें भी बनीं तालाब

जितेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय रमेश सिंह यादव, थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव शहपुरा स्थित एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन थे। शनिवार रात ड्यूटी पूरी करने के बाद रविवार सुबह करीब 8 बजे वह मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास अचानक आसमान से बिजली गिरी और वह चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।