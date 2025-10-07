धान कटाई पर आफत बनी बारिश, खेतों में गिरी फसल, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

किसानों ने बताया कि तेज हवा और बारिश से कई जगह बालियां झुक गईं। इससे कटाई मुश्किल हो जाएगी और उत्पादन भी घटेगा। कई इलाकों में खेतों में पानी भरने से मशीनों का इस्तेमाल ठप पड़ गया है। उधर, बरेली में भी मंगलवार सुबह करीब नौ बजे से एक घंटे तक तेज बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जबकि ग्रामीण इलाकों में खेतों में पानी ठहर गया।