राजश्री मेडिकल कॉलेज में फर्जी एडमिशन कर डेढ़ करोड़ वसूले, छात्रों का हंगामा और प्रदर्शन

सोमवार सुबह नौ बजे से नाराज छात्र–छात्राएं कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। पूरे दिन नारेबाजी होती रही और रात आठ बजे तक प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों का आरोप है कि एडमिशन के समय कॉलेज की ओर से मान्यता होने का दावा किया गया था, लेकिन चार महीने बाद पता चला कि स्वीकृति अब तक नहीं मिली है।