सरकार पर बरसे राकेश टिकैत, बोले- किसानों की जमीन बचाना अब जरूरी, वोट चोरी पर राहुल गांधी के बयान का दिया समर्थन

बरेली। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को बरेली में हुई किसान महापंचायत से केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने किसानों से कहा कि सरकार उनकी जमीन हड़पने की साजिश कर रही है, इसलिए अब सतर्क रहने का वक्त आ गया है।
नेहरू युवा केंद्र पार्क में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए टिकैत बोले सरकार चाहती है कि किसान खेती से नुकसान उठाए और अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो जाए। दिल्ली की कलम बेईमान है, वही किसान का दाम तय करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसान एकजुट नहीं हुए तो आने वाले वक्त में खेती भी मुश्किल हो जाएगी।
टिकैत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान का भी समर्थन किया। कहा वोट चोरी नई बात नहीं है, इसकी शुरुआत 2013 में बिहार से हुई थी। उसके बाद यूपी और पूरे देश में वोट चोरी हुई। महापंचायत में टिकैत ने किसानों पर हो रहे फर्जी मुकदमों, फसलों के दाम न मिलने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू न होने पर सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसानों की जमीन पर हाईवे बनाने से ही भारत विकसित हो जाएगा।
उन्होंने गोशालाओं पर भी निशाना साधा और कहा कि गाय के नाम पर जमीनें व्यापारियों को दी गईं, लेकिन गाय पाली नहीं जा रही। वहीं, बिहार से धान मंडियों में आने पर टिकैत ने सवाल किया कि जब यहां उत्पादन ही नहीं हो रहा तो मंडियों में धान कहां से आ रहा है। टिकैत ने किसानों से वैचारिक क्रांति की अपील की और कहा कि अगर किसान एकजुट नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां भी अपने हक से वंचित रह जाएंगी।