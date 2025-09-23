सरकार पर बरसे राकेश टिकैत, बोले- किसानों की जमीन बचाना अब जरूरी, वोट चोरी पर राहुल गांधी के बयान का दिया समर्थन

टिकैत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान का भी समर्थन किया। कहा वोट चोरी नई बात नहीं है, इसकी शुरुआत 2013 में बिहार से हुई थी। उसके बाद यूपी और पूरे देश में वोट चोरी हुई। महापंचायत में टिकैत ने किसानों पर हो रहे फर्जी मुकदमों, फसलों के दाम न मिलने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू न होने पर सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसानों की जमीन पर हाईवे बनाने से ही भारत विकसित हो जाएगा।