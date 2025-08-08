भाई-बहन के रिश्ते को बांधेगा रक्षाबंधन, कल शुभयोग में मनाया जाएगा पर्व, इतने समय तक रहेगा शुभ मुहूर्त

रक्षाबंधन से पहले शहर की दुकानों और गलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इस बार बाजार में अमेरिकन डायमंड से सजी राखियों की धूम है। ‘बेस्ट ब्रदर’ और ‘लव यू भइया’ जैसे मैसेज वाली राखियां सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं। रक्षा बाजार के दुकानदार विकास नागपाल के मुताबिक, बच्चों में कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों की मांग सबसे ज्यादा है। यूनिकॉर्न, डोरेमॉन, छोटा भीम, स्पाइडर मैन और शिवा वाली राखियां खूब बिक रही हैं। इनमें कुछ में लाइट और म्यूजिक भी है, जिससे बच्चे काफी आकर्षित हो रहे हैं।