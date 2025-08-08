8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

बरेली

भाई-बहन के रिश्ते को बांधेगा रक्षाबंधन, कल शुभयोग में मनाया जाएगा पर्व, इतने समय तक रहेगा शुभ मुहूर्त

भाई-बहन के प्यार का पावन पर्व रक्षाबंधन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन ग्रह-नक्षत्रों की ऐसी अनोखी जुगलबंदी बन रही है, जो इसे और भी खास बना देगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक सौभाग्य, शोभन, सर्वार्थ सिद्धि, रवि, समसप्तक और नव पंचम जैसे छह शुभ योग एक साथ बन रहे हैं।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 08, 2025

बरेली। भाई-बहन के प्यार का पावन पर्व रक्षाबंधन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन ग्रह-नक्षत्रों की ऐसी अनोखी जुगलबंदी बन रही है, जो इसे और भी खास बना देगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक सौभाग्य, शोभन, सर्वार्थ सिद्धि, रवि, समसप्तक और नव पंचम जैसे छह शुभ योग एक साथ बन रहे हैं।

पंडित राजेश कुमार शर्मा बताते हैं कि सावन की पूर्णिमा शुक्रवार दोपहर 2:15 बजे शुरू हो गई है, लेकिन उदया तिथि की वजह से रक्षाबंधन का पर्व शनिवार को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:27 से दोपहर 1:26 बजे तक है। हालांकि दिन भर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। इस बार सूर्य और शनि के बीच समसप्तक योग बन रहा है, जो लंबे समय बाद आया है। इसका प्रभाव कर्क और मीन राशि वालों पर शुभ रहेगा।

राखी बाजार में लगी रौनक

रक्षाबंधन से पहले शहर की दुकानों और गलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इस बार बाजार में अमेरिकन डायमंड से सजी राखियों की धूम है। ‘बेस्ट ब्रदर’ और ‘लव यू भइया’ जैसे मैसेज वाली राखियां सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं। रक्षा बाजार के दुकानदार विकास नागपाल के मुताबिक, बच्चों में कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों की मांग सबसे ज्यादा है। यूनिकॉर्न, डोरेमॉन, छोटा भीम, स्पाइडर मैन और शिवा वाली राखियां खूब बिक रही हैं। इनमें कुछ में लाइट और म्यूजिक भी है, जिससे बच्चे काफी आकर्षित हो रहे हैं।

डिजिटल दौर की राखी: स्कैन करो और देखो बहन का वीडियो

इस बार बाजार में क्यूआर कोड वाली राखियां भी आई हैं। स्कैन करते ही मोबाइल पर बहन का वीडियो संदेश या कोई गाना चलने लगता है। जो बहनें अपने भाई से दूर हैं, उनके लिए ये राखियां खास रिश्ता जोड़ने का जरिया बन रही हैं। ब्रेसलेट स्टाइल की राखियां भी युवाओं में खूब पसंद की जा रही हैं। वहीं 'इविल आई' राखी जो बुरी नजर से बचाने का प्रतीक मानी जाती है भी इस बार ट्रेंड में है।

भाभी को भी याद रख रहीं बहनें, लुंबा राखियों की बढ़ी मांग

अब राखी सिर्फ भाई तक सीमित नहीं है। बहनें भाभियों के लिए भी खास लुंबा राखियां खरीद रही हैं। कलश, मोर, झुमका और फूलों की डिजाइन में सजे राखी सेट्स बाजार में खूब बिक रहे हैं। रक्षाबंधन के पहले बाजार की भीड़ और चहल-पहल ये साबित कर रही है कि भाई-बहन का यह पर्व सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट को फिर से ताजा करने का मौका है।

08 Aug 2025 09:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / भाई-बहन के रिश्ते को बांधेगा रक्षाबंधन, कल शुभयोग में मनाया जाएगा पर्व, इतने समय तक रहेगा शुभ मुहूर्त

