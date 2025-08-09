रामगंगा का कहर: जलस्तर बढ़ने से बदायूं के कई गांव टापू बने, मुख्य मार्ग भी डूबे, नाव और ट्रैक्टर बने सहारा

शेरपुर के पास सड़क पर पानी आ गया है, वहीं नवादा बदन गांव की पुलिया की एप्रोच कट गई है। नगरिया खनू का मजरा कटकोरा, बेलाडांडी का देवरनियां, कटक और गढ़िया पैगंबरपुर पूरी तरह पानी से घिरे हैं। तहसील प्रशासन लगातार राहत व बचाव कार्य में जुटा है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के साथ राहत सामग्री वितरण की योजना बना रहा है।