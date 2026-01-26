गणतंत्र दिवस : कदमताल में कर्तव्य, सलामी में शौर्य, बरेली पुलिस ने किया अदम्य ताक़त का प्रदर्शन, मौलाना को सिखाया सबक

कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने परेड के लिए 51 हजार के पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी पुलिस बल पूरी निष्ठा से कर्तव्य निभाता है। आज़ादी की लड़ाई में समाज के सभी वर्गों की संयुक्त भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने मतदाताओं से एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश निरंतर प्रगति की राह पर है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ होने, दुर्दांत अपराधियों पर कठोर कार्रवाई और गैंगस्टरों की 182 अरब रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त किए जाने की बात दोहराई गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय आयोजनों की भी जानकारी दी। उन्होंने बरेली पुलिस की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिये एसएसपी अनुराग आर्य और उनकी टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बरेली पुलिस ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले मौलाना को सबक सिखा दिया। विपक्ष को करारा जवाब दिया गया है कि अब कोई यूपी की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर पायेगा।