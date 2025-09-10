रिटायर्ड सूबेदार डिजिटल अरेस्ट… मनी लॉन्ड्रिंग और अरेस्ट वारंट का खौफ दिखाकर 15 दिन में 12.30 लाख रुपये उड़ाए

बिनावर थाना क्षेत्र के गांव खुनक निवासी मनोज कुमार, जो सेना से सूबेदार पद से रिटायर्ड हैं, उन्होंने बताया कि 26 अगस्त की शाम उनके मोबाइल पर फोन आया। कॉलर ने खुद को मुंबई पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताया और कहा कि उनका नंबर किसी फर्जी आधार आईडी से जुड़ा है और उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद फोन दूसरे शख्स को थमा दिया गया। उसने खुद को सीबीआई अधिकारी राजेश मिश्रा बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का केस दर्ज है। यहां तक दावा किया कि उनकी आईडी से जुड़ा एटीएम कार्ड केनरा बैंक से बरामद हुआ है। ठगों ने गिरफ्तारी वारंट की बात कहकर उन्हें डराया, लेकिन भरोसा दिलाया कि सहयोग करने और चुप्पी साधने पर गिरफ्तारी टल सकती है।