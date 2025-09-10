Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

रिटायर्ड सूबेदार डिजिटल अरेस्ट… मनी लॉन्ड्रिंग और अरेस्ट वारंट का खौफ दिखाकर 15 दिन में 12.30 लाख रुपये उड़ाए

साइबर ठगों ने रिटायर्ड सूबेदार को ऐसा जाल बुनकर फंसाया कि वह पूरे 15 दिन तक ठगों की धमकियों में उलझे रहे। “डिजिटल अरेस्ट” का खौफ दिखाकर उनसे 12.30 लाख रुपये ऐंठ लिए। जब हकीकत सामने आई तो पीड़ित सूबेदार सीधे साइबर थाने पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर ठगों के खाते को होल्ड कराया है।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 10, 2025

बदायूं। साइबर ठगों ने रिटायर्ड सूबेदार को ऐसा जाल बुनकर फंसाया कि वह पूरे 15 दिन तक ठगों की धमकियों में उलझे रहे। “डिजिटल अरेस्ट” का खौफ दिखाकर उनसे 12.30 लाख रुपये ऐंठ लिए। जब हकीकत सामने आई तो पीड़ित सूबेदार सीधे साइबर थाने पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर ठगों के खाते को होल्ड कराया है।

बिनावर थाना क्षेत्र के गांव खुनक निवासी मनोज कुमार, जो सेना से सूबेदार पद से रिटायर्ड हैं, उन्होंने बताया कि 26 अगस्त की शाम उनके मोबाइल पर फोन आया। कॉलर ने खुद को मुंबई पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताया और कहा कि उनका नंबर किसी फर्जी आधार आईडी से जुड़ा है और उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद फोन दूसरे शख्स को थमा दिया गया। उसने खुद को सीबीआई अधिकारी राजेश मिश्रा बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का केस दर्ज है। यहां तक दावा किया कि उनकी आईडी से जुड़ा एटीएम कार्ड केनरा बैंक से बरामद हुआ है। ठगों ने गिरफ्तारी वारंट की बात कहकर उन्हें डराया, लेकिन भरोसा दिलाया कि सहयोग करने और चुप्पी साधने पर गिरफ्तारी टल सकती है।

27 अगस्त की दोपहर दोबारा कॉल आया। इस बार ठगों ने कहा कि उन्हें “डिजिटल अरेस्ट” कर लिया गया है। साफ चेतावनी दी कि अगर कहीं गए या किसी से बात की तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घबराकर रिटायर्ड सूबेदार ने अपने खातों की पूरी जानकारी साझा कर दी। इसके बाद ठगों ने किस्तों में उनसे 12.30 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।

करीब 15 दिन तक ठगों की धमकियों में फंसे रहने के बाद मंगलवार को सूबेदार को शक हुआ और उन्होंने साइबर थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद वर्धन ने बताया कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगों ने ज्यादातर रकम निकाल ली है, हालांकि बची हुई रकम को संबंधित खाते में फ्रीज करा दिया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 06:12 pm

Published on:

10 Sept 2025 06:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रिटायर्ड सूबेदार डिजिटल अरेस्ट… मनी लॉन्ड्रिंग और अरेस्ट वारंट का खौफ दिखाकर 15 दिन में 12.30 लाख रुपये उड़ाए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.