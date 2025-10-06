आईएमसी यूथ अध्यक्ष अल्तमश और हिस्ट्रीशीटर समेत सात भगोड़ों पर इनाम घोषित, एक और एफआईआर दर्ज, अब तक 11 हो चुके मुकदमे

बरेली। 26 सितंबर के बरेली उपद्रव के मामले में एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में बरेली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। पुलिस ने आईएमसी के यूथ विंग अध्यक्ष अल्तमश रजा समेत सात फरार आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। रविवार को एक और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक इस बवाल से जुड़े कुल 11 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।
जुमे की नमाज के बाद 26 सितंबर को इस्लामिया मैदान की ओर बढ़ती भीड़ ने शहर के कई हिस्सों में उपद्रव किया था।
पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए।
इस मामले में शहर के पांच थानों में 10 मुकदमे पहले से दर्ज थे, रविवार को दर्ज हुई नई एफआईआर के साथ कुल संख्या 11 पहुंच गई है।
अल्तमश रजा (आईएमसी यूथ विंग अध्यक्ष, प्रेमनगर),
साजिद सकलैनी (मोती टोला),
अफजाल वेग (मलूकपुर),
नदीम (चक महमूद),
अदनान सकलैनी (अनीस सकलैनी का बेटा),
नायाज उर्फ निम्मा (हिस्ट्रीशीटर),
और बबलू खान शामिल हैं।
रविवार को फरीदापुर चौधरी निवासी लियाकत ने आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव नफीस खान और पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि दोनों ने 25 सितंबर को प्रशासन को गुमराह करने के लिए कार्यक्रम रद्द करने की अपील पर उसके फर्जी हस्ताक्षर किए। यह मामला भी अब बरेली बवाल के मुकदमों में जुड़ गया है, जिससे पुलिस की जांच और दायरा दोनों बढ़ गए हैं।
एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और खुफिया इनपुट के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि बरेली उपद्रव में शामिल हर व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चल रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।”
लगातार कार्रवाई, इनाम की घोषणा और नई FIR से आईएमसी संगठन में हड़कंप मच गया है। कई नेता भूमिगत हैं और पुलिस के डर से ठिकाने बदल रहे हैं। शहर में लोग खुलकर कह रहे हैं कि बरेली पुलिस की सख्ती ने इस बार सबक सिखा दिया, दंगा फैलाने वालों के दिन अब पूरे हुए।”
