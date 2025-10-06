Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

आईएमसी यूथ अध्यक्ष अल्तमश और हिस्ट्रीशीटर समेत सात भगोड़ों पर इनाम घोषित, एक और एफआईआर दर्ज, अब तक 11 हो चुके मुकदमे

26 सितंबर के बरेली उपद्रव के मामले में एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में बरेली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। पुलिस ने आईएमसी के यूथ विंग अध्यक्ष अल्तमश रजा समेत सात फरार आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 06, 2025

बरेली। 26 सितंबर के बरेली उपद्रव के मामले में एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में बरेली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। पुलिस ने आईएमसी के यूथ विंग अध्यक्ष अल्तमश रजा समेत सात फरार आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। रविवार को एक और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक इस बवाल से जुड़े कुल 11 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

बरेली बवाल में 11 मुकदमे, 89 गिरफ्तारी, 7 भगोड़ों पर इनाम

जुमे की नमाज के बाद 26 सितंबर को इस्लामिया मैदान की ओर बढ़ती भीड़ ने शहर के कई हिस्सों में उपद्रव किया था।
पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए।
इस मामले में शहर के पांच थानों में 10 मुकदमे पहले से दर्ज थे, रविवार को दर्ज हुई नई एफआईआर के साथ कुल संख्या 11 पहुंच गई है।

अब तक पुलिस ने 89 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है,
6 का शांतिभंग में चालान किया गया है,
जबकि 7 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं।
इनाम घोषित फरार आरोपियों में

अल्तमश रजा (आईएमसी यूथ विंग अध्यक्ष, प्रेमनगर),
साजिद सकलैनी (मोती टोला),
अफजाल वेग (मलूकपुर),
नदीम (चक महमूद),
अदनान सकलैनी (अनीस सकलैनी का बेटा),
नायाज उर्फ निम्मा (हिस्ट्रीशीटर),
और बबलू खान शामिल हैं।

नई एफआईआर से आईएमसी में खलबली, घर छोड़कर फरार हुए कार्यकर्ता

रविवार को फरीदापुर चौधरी निवासी लियाकत ने आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव नफीस खान और पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि दोनों ने 25 सितंबर को प्रशासन को गुमराह करने के लिए कार्यक्रम रद्द करने की अपील पर उसके फर्जी हस्ताक्षर किए। यह मामला भी अब बरेली बवाल के मुकदमों में जुड़ गया है, जिससे पुलिस की जांच और दायरा दोनों बढ़ गए हैं।

पुलिस की कार्रवाई से घबराए उपद्रवी

एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और खुफिया इनपुट के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि बरेली उपद्रव में शामिल हर व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चल रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।”

कार्रवाई का असर, सन्नाटा पसरा आईएमसी खेमे में

लगातार कार्रवाई, इनाम की घोषणा और नई FIR से आईएमसी संगठन में हड़कंप मच गया है। कई नेता भूमिगत हैं और पुलिस के डर से ठिकाने बदल रहे हैं। शहर में लोग खुलकर कह रहे हैं कि बरेली पुलिस की सख्ती ने इस बार सबक सिखा दिया, दंगा फैलाने वालों के दिन अब पूरे हुए।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 09:28 am

Published on:

06 Oct 2025 09:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / आईएमसी यूथ अध्यक्ष अल्तमश और हिस्ट्रीशीटर समेत सात भगोड़ों पर इनाम घोषित, एक और एफआईआर दर्ज, अब तक 11 हो चुके मुकदमे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उपभोक्ता बन चीफ इंजीनियर का सरप्राइज निरीक्षण, ईमानदार एसएसओ को सराहा, जेई पर कसेगा शिकंजा

बरेली

सोशल मीडिया पर सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़, कोच समेत दो भेजे जेल, तीसरा हिरासत में, चौथे की तलाश में जुटी पुलिस

बरेली

विश्वास, सेवा और समर्पण के प्रतीक, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च में नए पास्टर का भव्य स्वागत, जाने कौन है ये शख्सियत

बरेली

लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी, फर्जी लेटर थमाकर लगाया 14.59 लाख का चूना

बरेली

ऑपरेशन तौकीर: वक्फ की जमीन पर बना था मौलाना के करीबी डॉ. नफीस का बारातघर, दूसरे दिन भी चले बुलडोजर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.