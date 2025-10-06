आईएमसी यूथ अध्यक्ष अल्तमश और हिस्ट्रीशीटर समेत सात भगोड़ों पर इनाम घोषित, एक और एफआईआर दर्ज, अब तक 11 हो चुके मुकदमे

बरेली। 26 सितंबर के बरेली उपद्रव के मामले में एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में बरेली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। पुलिस ने आईएमसी के यूथ विंग अध्यक्ष अल्तमश रजा समेत सात फरार आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। रविवार को एक और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक इस बवाल से जुड़े कुल 11 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।