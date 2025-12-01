राइस मिल घोटाला: 3.15 करोड़ की धोखाधड़ी में सपा विधायक के बरेली कॉलेज से रिटायर्ड बहनोई और बहन भी फंसे, विवेचना में बड़ा खुलासा

सलीम अख्तर ने 16 अक्तूबर 2023 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि मोहम्मदपुर रोड स्थित एचके इंडस्ट्री राइस मिल पर नैनीताल बैंक का भारी कर्ज था। मिल डिफॉल्टर होने पर इसके 10 साझीदारों ने 2 नवंबर 2020 को 3.15 करोड़ रुपये में सौदा किया। सलीम अख्तर के मुताबिक 1.20 करोड़ रुपये बैंक में चेक के जरिए जमा किए गए, जबकि बाकी रकम साझेदारों को नकद दी गई। इकरारनामा भी उसी दिन तैयार हुआ, जिसमें सौदे का पूरा विवरण दर्ज था। उसी दिन कब्जा देने की शर्त भी थी, लेकिन साझेदार लगातार टालते रहे।