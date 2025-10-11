युवाओं के लिए नई ऊर्जा का केंद्र बनेगा राइफल क्लब, नगर विकास मंत्री बोले- अनुशासन और खेल भावना को मिलेगी नई उड़ान

मेयर उमेश गौतम ने बताया कि यह क्लब प्रदेश के अन्य राइफल क्लबों की तुलना में कहीं अधिक तकनीकी रूप से उन्नत है और यह युवाओं को फिटनेस, आत्मरक्षा और अनुशासन के लिए प्रेरित करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनी यह परियोजना बरेली को खेलों का नया हब बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। लोकार्पण समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे।