युवाओं के लिए नई ऊर्जा का केंद्र बनेगा राइफल क्लब, नगर विकास मंत्री बोले- अनुशासन और खेल भावना को मिलेगी नई उड़ान

बरेली। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बरेली को शनिवार को एक बड़ी सौगात मिली। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने उत्तर प्रदेश के सबसे आधुनिक और हाईटेक राइफल क्लब का लोकार्पण किया। इस अत्याधुनिक शूटिंग रेंज के शुरू होने से बरेली मंडल अब खेल और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नया केंद्र बनने जा रहा है।
लोकार्पण समारोह जीआईसी परिसर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जहां मंत्री ने कहा कि बरेली लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस हाईटेक राइफल क्लब को युवाओं के लिए अनुशासन, आत्मरक्षा और खेल भावना* का नया मंच बताया।
राइफल क्लब को नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संयुक्त पहल से तैयार किया गया है। यहां इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिस्टम, साउंडप्रूफ शूटिंग रेंज, अत्याधुनिक सुरक्षा इंतजाम और प्रशिक्षित कोचिंग स्टाफ की व्यवस्था की गई है। क्लब को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकेंगी।
कार्यक्रम में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, नबावगंज विधायक एमपी आर्य, मेयर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, कुंवर महाराज सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, डॉ केशव अग्रवाल और अफसरों डीएम अविनाश सिंह, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य व स्मार्ट सिटी के अधिकारी उपस्थित रहे।
मेयर उमेश गौतम ने बताया कि यह क्लब प्रदेश के अन्य राइफल क्लबों की तुलना में कहीं अधिक तकनीकी रूप से उन्नत है और यह युवाओं को फिटनेस, आत्मरक्षा और अनुशासन के लिए प्रेरित करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनी यह परियोजना बरेली को खेलों का नया हब बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। लोकार्पण समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे।
