सर्वोदय विद्यालय की मरम्मत में धांधली, निरीक्षण में भड़के राज्यमंत्री, जेई पर गिरी गाज, बोले- बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

प्रदेश भर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 101 सर्वोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें गरीब परिवारों के बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक आवासीय और शैक्षिक सुविधाएं दी जाती हैं। समय-समय पर इन संस्थानों में मरम्मत और सुधार कार्य कराए जाते हैं, लेकिन भोजीपुरा में गुणवत्ता से खिलवाड़ पकड़े जाने पर अब अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है।