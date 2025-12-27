रुहेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट हाईजैक! फर्जी साइट बनाकर लाखों छात्रों से साइबर ठगी की साजिश, फिर हुआ ये…

साइबर अपराधियों ने विश्वविद्यालय की असली वेबसाइट www.mjpru.ac.in की शक्ल-सूरत, डिजाइन और कंटेंट की नकल कर www.mjpru.org.in नाम से फर्जी वेबसाइट खड़ी कर दी। इस क्लोन वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम, सेमेस्टर डिटेल, कोर्स, योजनाएं और अन्य अहम सूचनाएं पोस्ट कर दी गईं, ताकि छात्रों को जरा भी शक न हो। पहली नजर में यह वेबसाइट इतनी असली लगती है कि कोई भी छात्र आसानी से झांसे में आ सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस फर्जी वेबसाइट के जरिए छात्र-छात्राओं से शुल्क और अन्य संवेदनशील जानकारियां भी ली जा रही हैं। यानी यह महज नकल नहीं, बल्कि सुनियोजित साइबर ठगी का बड़ा जाल है, जिसमें लाखों छात्रों की मेहनत की कमाई और निजी डेटा खतरे में है।