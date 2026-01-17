महाराष्ट्र हज कमेटी में हिंदू सीईओ की नियुक्ति पर बवाल, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कड़ा एतराज, जानें क्या बोले…

मौलाना ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी गैर-मुस्लिम, खासतौर पर हिंदू अधिकारी को हज कमेटी का सीईओ बनाया गया है। उन्होंने इसे मुस्लिम समाज को शर्मिंदा और बदनाम करने वाला कदम बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र सरकार में कई योग्य और अनुभवी मुस्लिम अधिकारी मौजूद हैं, इसके बावजूद किसी मुस्लिम अधिकारी को यह जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई। मौलाना का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, जिसे न तो इस्लाम से वास्ता है और न ही यह मालूम है कि हज क्या होता है।