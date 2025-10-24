पटाखे जलाने को लेकर बवाल: दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट और महिलाओं से अभद्रता, फायरिंग करने का भी आरोप, जाने

बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र की ग्रीनवैली कॉलोनी में दीपावली की रात खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं। पटाखे फेंकने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी झगड़े में बदल गई। आरोप है कि पड़ोसी अनुपम सिंह, उनका बेटा सिद्धांत सिंह, पत्नी साधना सिंह और बेटी पलक सिंह अपने साथियों के साथ घर में घुस आए और पूरे परिवार पर हमला कर दिया।
पीड़ित प्रदीप शर्मा शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी अनुराग आर्य से पूरे मामले की लिखित शिकायत की। उन्होंने आरोपियों अनुपम सिंह, सिद्धांत सिंह, साधना सिंह, पलक सिंह और पांच-छह अज्ञात लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
ग्रीनवैली निवासी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि दीपावली की रात करीब 11 बजे पड़ोसी अनुपम सिंह और उनके परिवार ने उनके घर की ओर रॉकेट और पटाखे फेंके, जिससे उनके परिवार के कपड़ों और घरेलू सामान में आग लग गई। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अनुपम सिंह और उनके बेटे सिद्धांत ने गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।
थोड़ी देर बाद दबंग अपने साथ पांच-छह अज्ञात लोगों को लेकर घर में घुस आए और प्रदीप के पिता श्यामपाल शर्मा व बड़े भाई अशोक शर्मा को लाठी-डंडों से पीट दिया। दोनों के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। बताया जा रहा है कि घायल अशोक शर्मा जब थाने में शिकायत दर्ज कराने गए, तो दबंगों को इसकी भनक लग गई।
रात करीब डेढ़ बजे आरोपी फिर से साथियों के साथ लौटे, प्रदीप को घर से खींचकर बाहर लाए और बेरहमी से पीट डाला। प्रदीप बेहोश होकर गिर पड़े। इतने में आरोपियों ने घर के अंदर घुसकर महिलाओं से मारपीट की और अभद्र हरकतें कीं। आरोप है कि उन्होंने कपड़े फाड़ने और महिलाओं को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने किसी तरह दरवाजा बंद कर जान बचाई।
भागने से पहले हमलावरों ने फायरिंग की और धमकी दी कि अगर पुलिस में शिकायत की तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी लंबे समय से इलाके में दबंगई कर रहे हैं और राजनीतिक पहुंच के चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। परिवार ने घटना की वीडियो पुलिस को सौंपी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
