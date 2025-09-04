रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज पर बवाल: एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

-लाठीचार्ज के दोषियों पर केस दर्ज हो – किसके आदेश पर छात्रों पर डंडे बरसाए गए, यह साफ किया जाए और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों व बाहरी हमलावरों पर कठोर कार्रवाई हो।

-अवैध लॉ कोर्स पर रोक – बिना नवीनीकरण और अनुमति के चल रहे विधि पाठ्यक्रम की जांच हो और दोषियों को सजा मिले।

-छात्रों के निष्कासन पर रोक – आंदोलनकारी दो छात्रों को बिना नोटिस निष्कासित करना अवैध है, इसे तुरंत रद्द किया जाए।

-जमीन कब्जे पर कार्रवाई – यूनिवर्सिटी पर लगभग 6 बीघे सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, तहसीलदार कोर्ट पहले ही 27.96 लाख जुर्माना ठोक चुका है। अब सरकार कब्जा हटवाए।