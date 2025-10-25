एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ शुरू हुआ सरदार@150 यूनिटी मार्च, युवाओं में जगेगा राष्ट्रगौरव का जज्बा

31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय पदयात्राएँ होंगी। हर संसदीय क्षेत्र में तीन दिन तक 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा होगी। इससे पहले स्कूलों और कॉलेजों में निबंध, वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटक और सरदार पटेल के जीवन पर विशेष कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही युवाओं को नशामुक्त भारत शपथ दिलाई जाएगी, स्वदेशी मेले लगेंगे और “गर्व से स्वदेशी” का संकल्प लिया जाएगा। योग शिविर, स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए जाएंगे।