एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ शुरू हुआ सरदार@150 यूनिटी मार्च, युवाओं में जगेगा राष्ट्रगौरव का जज्बा

बरेली। देशभर में युवाओं में राष्ट्रगौरव और एकता की भावना जगाने के लिए सरदार@150 यूनिटी मार्च की शुरुआत हो गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने MY Bharat के जरिए इस राष्ट्रव्यापी अभियान को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित किया है।
शनिवार को बरेली सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनभागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित यह पहल युवाओं को देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी।
इस मौके पर सांसद छत्रपाल गंगवार, पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, फरीदपुर विधायक श्याम बिहारी लाल, नवाबगंज विधायक एम.पी. आर्य, बिथरी चैनपुर विधायक राघवेंद्र शर्मा, मेयर डॉ. उमेश गौतम, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, जिला अध्यक्ष सोमपाल शर्मा, आंवला जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह और महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना मौजूद रहे।
इस अभियान की डिजिटल शुरुआत 6 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने MY Bharat पोर्टल के माध्यम से की थी। इसके तहत सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन और Sardar@150 Young Leaders Program शुरू किए गए हैं। चुने गए 150 युवा नेताओं को राष्ट्रीय पदयात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा।
31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय पदयात्राएँ होंगी। हर संसदीय क्षेत्र में तीन दिन तक 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा होगी। इससे पहले स्कूलों और कॉलेजों में निबंध, वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटक और सरदार पटेल के जीवन पर विशेष कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही युवाओं को नशामुक्त भारत शपथ दिलाई जाएगी, स्वदेशी मेले लगेंगे और “गर्व से स्वदेशी” का संकल्प लिया जाएगा। योग शिविर, स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए जाएंगे।
26 नवंबर से 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय पदयात्रा निकाली जाएगी, जो सरदार पटेल के जन्मस्थान करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया तक 152 किलोमीटर लंबी होगी। यात्रा के दौरान 150 पड़ावों पर सरदार पटेल के जीवन, भारत की विविध संस्कृति और विकसित भारत की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। हर शाम “सरदार गाथा” कार्यक्रम के जरिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा।
देशभर के युवा इस अभियान से जुड़ सकते हैं। पंजीकरण MY Bharat पोर्टल पर किया जा रहा है —
🔗 https://mybharat.gov.in/pages/unity-march
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग