सैटेलाइट बस स्टैंड हत्याकांड: कुली नौबत यादव पर पुलिस ने कसा शिकंजा, दो साथियों संग गैंगस्टर करार

बरेली। सैटेलाइट बस स्टैंड पर पार्सल ठेकेदार अनुज पांडेय की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने मुख्य आरोपी कुली नौबत यादव के गिरोह को औपचारिक रूप से गैंग घोषित कर दिया है। बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। यह कदम पुलिस की उस सख्त नीति को दर्शाता है, जिसके तहत संगठित अपराध और पेशेवर हत्यारों पर सीधे वार किया जा रहा है।