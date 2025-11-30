सैटेलाइट बस स्टैंड हत्याकांड: कुली नौबत यादव पर पुलिस ने कसा शिकंजा, दो साथियों संग गैंगस्टर करार

बरेली। सैटेलाइट बस स्टैंड पर पार्सल ठेकेदार अनुज पांडेय की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने मुख्य आरोपी कुली नौबत यादव के गिरोह को औपचारिक रूप से गैंग घोषित कर दिया है। बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। यह कदम पुलिस की उस सख्त नीति को दर्शाता है, जिसके तहत संगठित अपराध और पेशेवर हत्यारों पर सीधे वार किया जा रहा है।
इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय के अनुसार मेहतरपुर, बिथरी चैनपुर निवासी कुली नौबत यादव ने अपने दो साथियों बारादरी, खुर्रम गौंटिया निवासी दिनेश यादव और नवादा शेखान निवासी संतोष मौर्य के साथ मिलकर 11 फरवरी की शाम बस स्टैंड पर अनुज पांडेय की नजदीक से गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद बस स्टैंड पर भगदड़ मच गई थी। मृतक के भाई, प्रतापगढ़ निवासी अतुल पांडेय, ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचना के दौरान कुली राजन, कामते, नन्हे, वायु, उनरार और सुनील कश्यप के खिलाफ हत्या में किसी प्रकार की भूमिका नहीं मिली। पुलिस ने इनके नाम चार्जशीट से हटा दिए। सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने गैंग चार्ट को मंजूरी दी।
गैंग घोषित होने के बाद पुलिस अब नौबत यादव और उसके साथियों की हर गतिविधि पर निगरानी रखेगी। उनकी संपत्तियों, आय के स्रोत, और आपराधिक नेटवर्क की विस्तृत जांच की जाएगी। किसी भी अवैध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई से स्पष्ट है, कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब बरेली में कोई रियायत नहीं मिलेगी।
