मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कन्वेंशन सेंटर निर्माण में लापरवाही पर सत्य सांई बिल्डर पर 10 लाख का जुर्माना, होगी ब्लैकलिस्ट

बीडीए सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री का बरेली दौरा 15 से 20 नवंबर के बीच संभावित है। इस दौरान वह रामायण वाटिका में भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अवलोकन करेंगे, रुद्रावनम पार्क में “नाथ म्यूजियम” के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, और एमएसएमई टाउनशिप व नई आवासीय योजना सहित 3,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण करेंगे।