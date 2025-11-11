मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कन्वेंशन सेंटर निर्माण में लापरवाही पर सत्य सांई बिल्डर पर 10 लाख का जुर्माना, होगी ब्लैकलिस्ट

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को देखते हुए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने विकास कार्यों की रफ्तार तेज कर दी है। सोमवार को बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में चल रही निर्माण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में लापरवाही मिलने पर कार्यदायी संस्था सत्य सांई बिल्डर एंड कांट्रेक्टर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही तीन दिन में संतोषजनक जवाब न देने पर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई।
बीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि सत्य सांई बिल्डर को पहले भी निर्माण कार्यों में लापरवाही के लिए दंडित किया जा चुका है।
इसके बाद दो बार पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना
इसके बावजूद कन्वेंशन सेंटर का काम अपेक्षित गति से नहीं चल रहा। अप्रैल 2023 में शुरू हुई परियोजना अभी अधूरी है। इस पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताई और मुख्य अभियंता से अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा।
बीडीए सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री का बरेली दौरा 15 से 20 नवंबर के बीच संभावित है। इस दौरान वह रामायण वाटिका में भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अवलोकन करेंगे, रुद्रावनम पार्क में “नाथ म्यूजियम” के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, और एमएसएमई टाउनशिप व नई आवासीय योजना सहित 3,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण करेंगे।
निरीक्षण के दौरान बीडीए उपाध्यक्ष ने कन्वेंशन सेंटर की धीमी प्रगति देखकर अभियंताओं को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। यदि कहीं भी लापरवाही पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा बैठक में बीडीए सचिव, मुख्य अभियंता, सहायक अभियंता, रुद्रावनम और रामायण वाटिका परियोजना के ठेकेदारों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
जुलाई 2024 ₹2 लाख निर्माण में देरी
अगस्त 2024 ₹5 लाख गुणवत्ता में लापरवाही
सितम्बर 2024 ₹5 लाख समयसीमा न पूरी करना
नवम्बर 2025 ₹10 लाख प्रगति बेहद धीमी
