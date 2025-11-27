सुभाषनगर में सनसनी! पेट्रोल पंप के पास गोलियों की गूंज, आरोपी पारस मुठभेड़ में गिरफ्तार, फिर हुआ ये

बरेली। सुभाषनगर क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर को पुलिस ने दबोच लिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान इज्जतनगर निवासी पारस के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ आठ से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।