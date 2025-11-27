सुभाषनगर में सनसनी! पेट्रोल पंप के पास गोलियों की गूंज, आरोपी पारस मुठभेड़ में गिरफ्तार, फिर हुआ ये

बरेली। सुभाषनगर क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर को पुलिस ने दबोच लिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान इज्जतनगर निवासी पारस के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ आठ से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
सीओ सोनाली मिश्रा ने बताया कि बुधवार रात सुभाषनगर थाना प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम के साथ आज़ाद पेट्रोल पंप के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी करगैना रोड की ओर से एक युवक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर तेज रफ्तार से आता दिखा। पुलिस को देखते ही वह कच्चे रास्ते की ओर भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसका पीछा किया।
भागने के दौरान उसकी बाइक गड्ढे में फिसलकर गिर गई। खुद को घिरता देख उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पारस के बाएं पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही दबोच लिया गया।
पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, दो कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। उसके खिलाफ नए सिरे से मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ ने बताया कि आरोपी पारस के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल पारस को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
