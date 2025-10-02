शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की अपील, ‘जुमे की नमाज के बाद घरों को लौटें, किसी के उकसावे में न आएं’

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "पिछले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बरेली में जो घटना हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण थी। अब अगला शुक्रवार आने वाला है और मैं सभी मुसलमानों से अपील करता हूं कि वे सावधानी से जुमे की नमाज़ अदा करें। नमाज़ के बाद अपने घरों या दुकानों को लौट जाएं। किसी के उकसावे या बुलावा में न आएं और किसी भीड़ का हिस्सा न बनें।"