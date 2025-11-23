नैनीताल हाईवे पर चीख-पुकार: नींद की झपकी आने से बरातियों से भरी बस पलटी, पिकअप भी ट्राली में घुसी, दर्जनों घायल

बहेड़ी क्षेत्र से लौट रही बरातियों की बस गांव गुडवारा के पास अचानक बेकाबू हो गई और डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। जोरदार धमाका होते ही बस में सवार महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में आठ लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस और 112 की टीम ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम जैसे हालात बन गए। इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह के मुताबिक, सभी घायलों को मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को दूसरी बस से रवाना कर दिया गया। पुलिस बस चालक और वाहन की तकनीकी जांच कर रही है।