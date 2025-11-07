बरेली में उद्योगपति के घर बोरों में भरे मिले छह करोड़, नोट गिनने में फेल हुई मशीन, 10 घंटे तक मचती रही गिनती की खटर-पटर

बरेली। शहर के शास्त्री नगर में सोमवार सुबह केंद्रीय जीएसटी टीम ने परसाखेड़ा में फैक्ट्री संचालित करने वाले कारोबारी तरुण अग्रवाल के घर पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम को घर में भारी मात्रा में नकदी मिली, जो प्लास्टिक के बोरों में भरी हुई थी। धनराशि इतनी अधिक थी कि उसकी गिनती के लिए आयकर विभाग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। मशीन आने के बावजूद नोटों की पूरी गिनती करने में करीब 10 घंटे लग गए।