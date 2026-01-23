23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बरेली

एसओजी पर हमला, सिपाही का सिर फोड़ा, चोरी की बैटरियों की घेराबंदी पर बवाल, पिस्टल छीनने की कोशिश, 28 पर रिपोर्ट, कई हिरासत में

चोरी की बैटरियां बरामद करने पहुंची एसओजी टीम पर गुरुवार रात बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने हमला कर दिया। लोहे की रॉड से वार कर एसओजी के सिपाही मधुर का सिर फोड़ दिया गया। हमलावरों ने सिपाही की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 23, 2026

बरेली। चोरी की बैटरियां बरामद करने पहुंची एसओजी टीम पर गुरुवार रात बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने हमला कर दिया। लोहे की रॉड से वार कर एसओजी के सिपाही मधुर का सिर फोड़ दिया गया। हमलावरों ने सिपाही की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।

बताया गया कि कुछ दिन पहले बिथरी चैनपुर क्षेत्र में एक साइट पर खड़े पांच डंपरों से महंगी बैटरियां चोरी हो गई थीं। इसी मामले के खुलासे के लिए एसओजी और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थीं।

पिकअप वाहन की घेराबंदी से बिगड़े हालात

गुरुवार रात सूचना मिली कि चोरी की बैटरियां एक पिकअप वाहन में लादी जा रही हैं। इस पर एसओजी-2 प्रभारी देवेंद्र सिंह धामा टीम के साथ पदारथपुर के पास पहुंचे और वाहन की घेराबंदी कर ली। पुलिस को देखकर वाहन सवार आरोपी उतरकर भागने लगे। एक आरोपी नाले की ओर भागा, जिसे सिपाही मधुर ने दौड़ाकर पकड़ लिया। इसी दौरान सड़क पर वाहन खड़ा होने से जाम लग गया। जाम में फंसे एक डंपर चालक ने पुलिस से अभद्रता शुरू कर दी और पास ही मंदिर पर बैठे अपने साथियों को बुला लिया।

मंदिर पर बैठे दबंगों ने बोला धावा

डंपर चालक के इशारे पर मौके पर पहुंचे दबंगों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों ने सिपाही की पिस्टल छीनने का प्रयास किया। हमले में कांस्टेबल मधुर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हेड कांस्टेबल कमल व अनुज को भी गंभीर चोटें आईं। हेड कांस्टेबल शशि कुमार सिंह और ज्ञानेंद्र को भी चोटें पहुंचीं। घटना की सूचना मिलते ही बिथरी चैनपुर इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ला और आसपास की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। अतिरिक्त बल के आने के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। देर रात तक चली कार्रवाई में कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

28 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

एसओजी के हेड कांस्टेबल शशि कुमार सिंह की तहरीर पर 12 आरोपियों को नामजद करते हुए कुल 28 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। नामजद आरोपियों में फरीदपुर इनायत खां गांव के पूर्व प्रधान कमलेश सहित कई लोग शामिल हैं। 16 आरोपियों को अज्ञात में दर्ज किया गया है।एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस टीम पर हमले का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। चोरी की बैटरियों के पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए जांच तेज कर दी गई है। थाना प्रभारी सीपी शुक्ला ने कहा कि भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर जल्द सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।

