एसओजी पर हमला, सिपाही का सिर फोड़ा, चोरी की बैटरियों की घेराबंदी पर बवाल, पिस्टल छीनने की कोशिश, 28 पर रिपोर्ट, कई हिरासत में

एसओजी के हेड कांस्टेबल शशि कुमार सिंह की तहरीर पर 12 आरोपियों को नामजद करते हुए कुल 28 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। नामजद आरोपियों में फरीदपुर इनायत खां गांव के पूर्व प्रधान कमलेश सहित कई लोग शामिल हैं। 16 आरोपियों को अज्ञात में दर्ज किया गया है।एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस टीम पर हमले का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। चोरी की बैटरियों के पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए जांच तेज कर दी गई है। थाना प्रभारी सीपी शुक्ला ने कहा कि भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर जल्द सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।