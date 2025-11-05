हाउस टैक्स भरने की बात पर बेटे हुए बाप के खून के प्यासे… धारदार हथियार से किया हमला, फिर हुआ ये

अगले दिन सुबह रनवीर सिंह जब घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे तो बेटों ने उनकी चप्पलें और चारपाई उठा कर फेंक दीं। विरोध करने पर उन्होंने पिता पर टूट पड़े और लात-घूसों से जमकर मारपीट की। इस दौरान किसी नुकीली चीज से वार कर उन्हें घायल कर दिया। पिता की चीख-पुकार सुनकर किरायेदारों ने उन्हें बचाया और टैम्पो से थाने पहुंचाया। वहां से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, बाद में सीपी शर्मा अस्पताल में भर्ती कराया गया।