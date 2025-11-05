Patrika LogoSwitch to English

हाउस टैक्स भरने की बात पर बेटे हुए बाप के खून के प्यासे… धारदार हथियार से किया हमला, फिर हुआ ये

डेलापीर इलाके में एक बुजुर्ग पिता के साथ बेटों की हैवानियत का मामला सामने आया है। नगर निगम का टैक्स भरने की बात पर पिता को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह लहूलुहान हो गए। घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 05, 2025

बरेली। डेलापीर इलाके में एक बुजुर्ग पिता के साथ बेटों की हैवानियत का मामला सामने आया है। नगर निगम का टैक्स भरने की बात पर पिता को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह लहूलुहान हो गए। घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला दबाए जाने के बाद पीड़ित ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की, जिसके आदेश पर प्रेमनगर पुलिस ने आखिरकार मुकदमा दर्ज किया है।

अम्बेडकरनगर, उदयपुर खास, डेलापीर तालाब के पास रहने वाले रनवीर सिंह राना ने बताया कि नगर निगम का हाउस टैक्स जमा करने के लिए उन्होंने अपने बेटों से कहा था, लेकिन बेटों ने अनसुना कर दिया। जब उन्होंने यह बात अपनी बड़ी बेटी से कही तो बेटों ने ताना मारते हुए कहा अब तू ही टैक्स जमा करेगा, घर में मत रहना।

अगले दिन सुबह रनवीर सिंह जब घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे तो बेटों ने उनकी चप्पलें और चारपाई उठा कर फेंक दीं। विरोध करने पर उन्होंने पिता पर टूट पड़े और लात-घूसों से जमकर मारपीट की। इस दौरान किसी नुकीली चीज से वार कर उन्हें घायल कर दिया। पिता की चीख-पुकार सुनकर किरायेदारों ने उन्हें बचाया और टैम्पो से थाने पहुंचाया। वहां से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, बाद में सीपी शर्मा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

थोड़ा ठीक होने के बाद रनवीर सिंह ने 16 अक्टूबर को प्रेमनगर थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में पुलिस चौकी पर सुलह की तहरीर लिखवा दी गई, पर बेटे अब भी पिता को धमकाते और परेशान करते हैं। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी अनुराग आर्य ने सख्त रुख अपनाया और प्रेमनगर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

05 Nov 2025 06:21 pm

हाउस टैक्स भरने की बात पर बेटे हुए बाप के खून के प्यासे… धारदार हथियार से किया हमला, फिर हुआ ये

