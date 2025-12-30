30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

SSP ने खोला चौकी प्रभारियों का रिपोर्ट कार्ड, फील्ड में पसीना बहाने वाले 6 दरोगा सम्मानित, मिला नकद इनाम

बरेली पुलिस महकमे में अब फाइलों की नहीं, फील्ड की सुनवाई होगी। नवंबर-2025 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड खोलते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया लापरवाही अब अपराध मानी जाएगी और काम करने वालों को खुलेआम इनाम मिलेगा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 30, 2025

चौकी इंचार्ज विनय बहादुर सिंह, जावेद अख्तर, जितेंद्र कुमार और कुशलपाल सिंह

बरेली। बरेली पुलिस महकमे में अब फाइलों की नहीं, फील्ड की सुनवाई होगी। नवंबर-2025 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड खोलते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया लापरवाही अब अपराध मानी जाएगी और काम करने वालों को खुलेआम इनाम मिलेगा।

जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण, अपराध नियंत्रण और विवेचनाओं में जिन चौकी प्रभारियों ने नतीजे दिखाए, उन पर एसएसपी ने नकद इनामों की बारिश कर दी। यह सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि पूरे पुलिस महकमे के लिए चेतावनी भी है या तो काम करो, या लाइन से बाहर। इस एक्शन के बाद थानों और चौकियों में खलबली मच गई है। साफ संदेश चला गया है कि अब कुर्सी नहीं, काबिलियत बोलेगी। जो जमीन पर दिखेगा, वही सिस्टम में टिकेगा।

पहला नंबर सैटेलाइट, दूसरे नंबर पर काकरटोला चौकी का दबदबा

बारादरी थाना क्षेत्र की सैटेलाइट चौकी के प्रभारी विनय बहादुर सिंह ने पूरे जनपद में 346 अंकों के साथ टॉप कर दिया। नतीजा 2500 रुपये नकद इनाम और पुलिस महकमे में जबरदस्त चर्चा। काम ऐसा कि नंबर खुद बोल पड़े। वहीं काकरटोला चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जावेद अख्तर ने 308 अंक जुटाकर यह साबित कर दिया कि मेहनत की पहचान देर से सही, मिलती जरूर है। एसएसपी ने उन्हें 1500 रुपये नकद देकर सम्मानित किया।

तीसरा-चौथा स्थान पर टक्कर जबरदस्त

तीसरे पायदान पर मॉडल टाउन चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार रहे। 295 अंकों के साथ उन्होंने भी 1500 रुपये का इनाम झटका। चौथे नंबर पर जगतपुर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक कुशलपाल सिंह रहे। 294 अंकों के दम पर उन्हें 1000 रुपये नकद मिले।

आखिरी नहीं, लेकिन रेस में बने रहे

कैंट थाना क्षेत्र की नकटिया चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक रोहित तोमर ने 286 अंक हासिल कर पांचवां स्थान पाया और 1000 रुपये का पुरस्कार पाया। छठे स्थान पर फरीदपुर कस्बा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जसवीर सिंह रहे। 272 अंकों के साथ उन्होंने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और 500 रुपये नकद से हौसला अफजाई की गई।

एसएसपी को साफ संदेश, अब बहाने नहीं चलेंगे

एसएसपी अनुराग आर्य का यह एक्शन सिर्फ इनाम तक सीमित नहीं है। यह साफ ऐलान है कि अब पुलिसिंग में सुस्ती नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस चलेगी। आने वाले दिनों में और भी सख्त समीक्षा तय है और जिनकी फाइलों में धूल है, उनकी कुर्सी हिलना तय है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 03:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / SSP ने खोला चौकी प्रभारियों का रिपोर्ट कार्ड, फील्ड में पसीना बहाने वाले 6 दरोगा सम्मानित, मिला नकद इनाम

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ लेखपाल, वारिसान दर्ज करने के नाम पर मांगे रुपये

बरेली

नववर्ष की रात बरेली सील, भारी वाहनों पर 18 घंटे का पहरा, रात 2 बजे तक ‘नो एंट्री’, रास्ते भी बदले

बरेली

बरेली में आग का तांडव, दो मंजिला फर्नीचर कारखाना जलकर खाक, लपटों से दहला इलाका, घरों से निकलकर भागे लोग

बरेली

एआई सुपर कॉप आईपीएस अंशिका को डीजीपी ने किया सम्मानित, पुलिसिंग का गेमचेंजर ऐप, वन क्लिक 11 हजार जवान अलर्ट

बरेली

बरेली में ट्रैफिक जाम पर बड़ा एक्शन: शहर से बाहर शिफ्ट होंगे बस अड्डे, झुमका तिराहा पर बनेगा मेगा बस टर्मिनल

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.