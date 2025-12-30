SSP ने खोला चौकी प्रभारियों का रिपोर्ट कार्ड, फील्ड में पसीना बहाने वाले 6 दरोगा सम्मानित, मिला नकद इनाम

जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण, अपराध नियंत्रण और विवेचनाओं में जिन चौकी प्रभारियों ने नतीजे दिखाए, उन पर एसएसपी ने नकद इनामों की बारिश कर दी। यह सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि पूरे पुलिस महकमे के लिए चेतावनी भी है या तो काम करो, या लाइन से बाहर। इस एक्शन के बाद थानों और चौकियों में खलबली मच गई है। साफ संदेश चला गया है कि अब कुर्सी नहीं, काबिलियत बोलेगी। जो जमीन पर दिखेगा, वही सिस्टम में टिकेगा।