SSP ने खोला चौकी प्रभारियों का रिपोर्ट कार्ड, फील्ड में पसीना बहाने वाले 6 दरोगा सम्मानित, मिला नकद इनाम

चौकी इंचार्ज विनय बहादुर सिंह, जावेद अख्तर, जितेंद्र कुमार और कुशलपाल सिंह
बरेली। बरेली पुलिस महकमे में अब फाइलों की नहीं, फील्ड की सुनवाई होगी। नवंबर-2025 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड खोलते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया लापरवाही अब अपराध मानी जाएगी और काम करने वालों को खुलेआम इनाम मिलेगा।
जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण, अपराध नियंत्रण और विवेचनाओं में जिन चौकी प्रभारियों ने नतीजे दिखाए, उन पर एसएसपी ने नकद इनामों की बारिश कर दी। यह सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि पूरे पुलिस महकमे के लिए चेतावनी भी है या तो काम करो, या लाइन से बाहर। इस एक्शन के बाद थानों और चौकियों में खलबली मच गई है। साफ संदेश चला गया है कि अब कुर्सी नहीं, काबिलियत बोलेगी। जो जमीन पर दिखेगा, वही सिस्टम में टिकेगा।
बारादरी थाना क्षेत्र की सैटेलाइट चौकी के प्रभारी विनय बहादुर सिंह ने पूरे जनपद में 346 अंकों के साथ टॉप कर दिया। नतीजा 2500 रुपये नकद इनाम और पुलिस महकमे में जबरदस्त चर्चा। काम ऐसा कि नंबर खुद बोल पड़े। वहीं काकरटोला चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जावेद अख्तर ने 308 अंक जुटाकर यह साबित कर दिया कि मेहनत की पहचान देर से सही, मिलती जरूर है। एसएसपी ने उन्हें 1500 रुपये नकद देकर सम्मानित किया।
तीसरे पायदान पर मॉडल टाउन चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार रहे। 295 अंकों के साथ उन्होंने भी 1500 रुपये का इनाम झटका। चौथे नंबर पर जगतपुर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक कुशलपाल सिंह रहे। 294 अंकों के दम पर उन्हें 1000 रुपये नकद मिले।
कैंट थाना क्षेत्र की नकटिया चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक रोहित तोमर ने 286 अंक हासिल कर पांचवां स्थान पाया और 1000 रुपये का पुरस्कार पाया। छठे स्थान पर फरीदपुर कस्बा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जसवीर सिंह रहे। 272 अंकों के साथ उन्होंने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और 500 रुपये नकद से हौसला अफजाई की गई।
एसएसपी अनुराग आर्य का यह एक्शन सिर्फ इनाम तक सीमित नहीं है। यह साफ ऐलान है कि अब पुलिसिंग में सुस्ती नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस चलेगी। आने वाले दिनों में और भी सख्त समीक्षा तय है और जिनकी फाइलों में धूल है, उनकी कुर्सी हिलना तय है।
