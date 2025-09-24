Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

रिश्वतखोर दरोगा सस्पेंड: मेडिकल स्टोर मामले में रिश्वत लेने पर एसएसपी ने की कार्रवाई

थाना देवरनियां में तैनात दरोगा सतीश कुमार को एसएसपी अनुराग आर्य ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि दरोगा ने पीड़ित से रिश्वत ली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 24, 2025

बरेली। थाना देवरनियां में तैनात दरोगा सतीश कुमार को एसएसपी अनुराग आर्य ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि दरोगा ने पीड़ित से रिश्वत ली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

गांव कठर्रा के रहने वाले पीतम सिंह ने बताया कि उनका बरेली-नैनीताल हाईवे किनारे विशाल मेडिकल स्टोर है। उनका आरोप है कि मयंक वर्मा और उसका भाई शशांक वर्मा पिछले दो साल से उनसे रंगदारी वसूल रहे थे। 19 अगस्त की सुबह दोनों भाई अपने 10-12 साथियों के साथ दो कारों में मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। उन्होंने पहले पड़ोस की कन्फेक्शनरी दुकान में आग लगाई, फिर मेडिकल स्टोर पर हमला कर करीब 50 हजार रुपये का नुकसान किया और बैग में रखे 5500 रुपये भी ले गए।

हमले में पीतम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और कान में चोट लगने से उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई। इस मामले में मेडिकल संचालक और कन्फेक्शनरी स्वामी ने अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें मयंक वर्मा, शशांक वर्मा समेत अन्य लोग आरोपी हैं।

पीड़ित का आरोप है कि दरोगा सतीश कुमार ने आरोपियों से मिलीभगत कर मामले को कमजोर करने की कोशिश की और खुद उनसे रिश्वत ली। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आरोपी दरोगा अब थाने से लापता है। पीड़ित ने कहा कि आरोपी लगातार उन्हें धमका रहे हैं और कभी भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। उन्होंने एडीजी जोन रमित शर्मा से आरोपियों की गिरफ्तारी कराने की गुहार लगाई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 10:19 pm

Published on:

24 Sept 2025 10:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रिश्वतखोर दरोगा सस्पेंड: मेडिकल स्टोर मामले में रिश्वत लेने पर एसएसपी ने की कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.