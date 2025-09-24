रिश्वतखोर दरोगा सस्पेंड: मेडिकल स्टोर मामले में रिश्वत लेने पर एसएसपी ने की कार्रवाई

गांव कठर्रा के रहने वाले पीतम सिंह ने बताया कि उनका बरेली-नैनीताल हाईवे किनारे विशाल मेडिकल स्टोर है। उनका आरोप है कि मयंक वर्मा और उसका भाई शशांक वर्मा पिछले दो साल से उनसे रंगदारी वसूल रहे थे। 19 अगस्त की सुबह दोनों भाई अपने 10-12 साथियों के साथ दो कारों में मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। उन्होंने पहले पड़ोस की कन्फेक्शनरी दुकान में आग लगाई, फिर मेडिकल स्टोर पर हमला कर करीब 50 हजार रुपये का नुकसान किया और बैग में रखे 5500 रुपये भी ले गए।