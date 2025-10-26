एसटीएफ ने दबोचे 6 अफीम तस्कर, यूपी, दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में करते थे सप्लाई, 20 लाख की खेप बरामद

पूछताछ में झारखंड के रहने वाले चन्दन यादव और मंटू कुमार ने बताया कि वे रांची निवासी सुदेश यादव से अफीम लेकर बरेली में तय जगहों पर पहुंचाते हैं। अफीम की रकम खरीदार सीधे सुदेश के खाते में ऑनलाइन भेजते हैं। वहीं, तेजराम और शेर सिंह ने बताया कि वे सुदेश से अफीम खरीदकर दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और बरेली में सप्लाई करते हैं। कैण्ट इलाका उन्हें इसलिए सुरक्षित लगता था क्योंकि यहां रात में सन्नाटा रहता है और पुलिस की निगरानी भी कम होती है।