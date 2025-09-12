सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा गोवंश, आश्रय स्थलों में मिलेगी पनाह, अफसरों को 10 दिन का अल्टीमेटम

विशेष सचिव पांडेय ने कहा कि आम लोगों को पशुपालन से जोड़ने के लिए पशु मेले आयोजित किए जाएं। इन मेलों में बैंकों के स्टॉल लगाकर मौके पर ही लोन स्वीकृत कराया जाए और इच्छुक लोगों को तुरंत गाय-बकरी उपलब्ध कराई जाए। यह काम 10 दिन के भीतर पूरा करने का अल्टीमेटम अफसरों को दिया गया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि जिले के 14 लाख ग्रामीण परिवार आजीविका मिशन से जुड़े हैं। इन परिवारों को गौपालन और बकरी पालन के लिए लोन व सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दुग्ध और मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देकर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।