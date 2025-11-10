इज्जतनगर में बीडीए की बुलडोजर स्ट्राइक, 12 बीघा की अवैध कॉलोनी मटियामेट, चेतावनी से बिल्डरों में खौफ!

बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने सोमवार को अवैध कॉलोनी निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इज्जतनगर क्षेत्र के ग्राम कुमराह में करीब 12 बीघा भूमि पर चल रहे फर्जी विकास कार्यों को जमींदोज़ कर दिया। बिना अनुमति सड़कों, नालियों और बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा था। जैसे ही प्राधिकरण को भनक लगी, प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और भारी मशीनों से पूरा निर्माण ध्वस्त कर दिया।
सूत्रों के मुताबिक, इस कॉलोनी को रवि पटेल नामक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से विकसित किया जा रहा था। उसने किसी प्रकार की स्वीकृति या मानचित्र पास कराए बिना भूखंडों का चिन्हांकन शुरू कर दिया था और भोले-भाले लोगों को प्लॉट बेचने की तैयारी में था। प्राधिकरण की जांच में यह पूरी प्लॉटिंग गैरकानूनी पाई गई।
अभियान की कमान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह और अवर अभियंता अजीत साहनी के नेतृत्व में की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर बाउंड्रीवाल और सड़कों पर बने निर्माण को गिरा दिया। इस दौरान प्रवर्तन टीम ने आसपास के ग्रामीणों और संभावित खरीदारों को भी सचेत किया कि ऐसी किसी भी कॉलोनी में निवेश करने से पहले बीडीए से उसकी स्वीकृति अवश्य जांच लें।
बीडीए अधिकारियों ने कहा कि बिना अनुमति कॉलोनी काटने या निर्माण करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अगला कदम सीधे बुलडोज़र ही होगा। उन्होंने खरीदारों से भी अपील की कि प्लॉट या मकान खरीदने से पहले उसका मानचित्र स्वीकृत है या नहीं, इसकी पुष्टि कर लें ताकि भविष्य में नुकसान से बचा जा सके।
इस कार्रवाई के बाद इज्जतनगर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चर्चा है कि बीडीए की टीमें अब अन्य अवैध कॉलोनियों की सूची भी तैयार कर रही हैं और आने वाले दिनों में कई जगह बुलडोज़र अभियान चलाया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग