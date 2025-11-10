इज्जतनगर में बीडीए की बुलडोजर स्ट्राइक, 12 बीघा की अवैध कॉलोनी मटियामेट, चेतावनी से बिल्डरों में खौफ!

बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने सोमवार को अवैध कॉलोनी निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इज्जतनगर क्षेत्र के ग्राम कुमराह में करीब 12 बीघा भूमि पर चल रहे फर्जी विकास कार्यों को जमींदोज़ कर दिया। बिना अनुमति सड़कों, नालियों और बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा था। जैसे ही प्राधिकरण को भनक लगी, प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और भारी मशीनों से पूरा निर्माण ध्वस्त कर दिया।