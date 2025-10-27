पराली जलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कमिश्नर बोले- किसानों को समझाएं, खेतों में आग न लगाएं

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रैंकिंग में गिरावट पर मंडलायुक्त ने विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अफसरों की लापरवाही से पूरे मंडल की रैंकिंग खराब हो रही है। मंडलायुक्त ने साफ कहा कि किसी एक विभाग की सुस्ती का असर पूरे मंडल पर नहीं पड़ना चाहिए। हर अधिकारी अपने विभाग की प्रगति खुद जांचे। बैठक में जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय, जिलाधिकारी शाहजहांपुर धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, सीडीओ, सीएमओ सहित मंडल स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।