पराली जलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कमिश्नर बोले- किसानों को समझाएं, खेतों में आग न लगाएं

बरेली। कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में अफसरों की जमकर क्लास लगी। कमिश्नर ने साफ कहा कि पराली जलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए, जुर्माना भी लगाया जाए और उसका प्रचार-प्रसार भी किया जाए ताकि बाकी किसान सबक लें।
बैठक की शुरुआत पराली प्रबंधन और डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा से हुई। अफसरों ने बताया कि मंडल में अब तक 137 पराली जलाने की घटनाएं चिन्हित हुई हैं। इनमें से जांच के बाद 6 घटनाएं सही पाई गईं। मंडलायुक्त ने कहा कि किसानों को जागरूक किया जाए कि खेतों में आग लगाने से मिट्टी की उर्वरता घटती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है।
बैठक में धान खरीद की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मंडल का लक्ष्य 22.61 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का है, जबकि अब तक केवल 7.19 लाख मीट्रिक टन खरीद हो पाई है। कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जहां अब तक खरीद शुरू नहीं हुई है, वहां तुरंत धान की खरीद शुरू कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बारिश की संभावना को देखते हुए धान केंद्रों पर धान के भंडारण की पूरी व्यवस्था की जाए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति जानी। बताया गया कि बरेली में 68,465 लोगों की जांच हुई, जिनमें से 43 फीसदी मरीजों को निक्षय मित्रों ने गोद लिया है। जबकि पीलीभीत और बदायूं की रफ्तार धीमी है। इस पर मंडलायुक्त ने कहा कि निक्षय मित्रों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाए, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों।
संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा में बताया गया कि पीलीभीत के रसायखानपुर गांव में 98 डेंगू मरीज मिले हैं। इस पर कमिश्नर ने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि गांव के उथले हैंडपंप तुरंत हटाए जाएं और वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बुखार के साथ पेट दर्द या उल्टी की शिकायत हो तो मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए।
मंडल में 632 गौशालाओं में 1,02,217 गौवंश संरक्षित हैं। शाहजहांपुर में दो नए गौशाला खुले हैं और बरेली में तीन गौशाला जल्द बनने वाले हैं। सड़कों पर घूमते पशुओं से हादसे रोकने के लिए मंडलायुक्त ने कहा कि सभी जिलों में पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाने का अभियान तेजी से चलाया जाए।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रैंकिंग में गिरावट पर मंडलायुक्त ने विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अफसरों की लापरवाही से पूरे मंडल की रैंकिंग खराब हो रही है। मंडलायुक्त ने साफ कहा कि किसी एक विभाग की सुस्ती का असर पूरे मंडल पर नहीं पड़ना चाहिए। हर अधिकारी अपने विभाग की प्रगति खुद जांचे। बैठक में जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय, जिलाधिकारी शाहजहांपुर धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, सीडीओ, सीएमओ सहित मंडल स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
