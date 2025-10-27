Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पराली जलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कमिश्नर बोले- किसानों को समझाएं, खेतों में आग न लगाएं

कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में अफसरों की जमकर क्लास लगी। कमिश्नर ने साफ कहा कि पराली जलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए, जुर्माना भी लगाया जाए और उसका प्रचार-प्रसार भी किया जाए ताकि बाकी किसान सबक लें।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 27, 2025

बरेली। कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में अफसरों की जमकर क्लास लगी। कमिश्नर ने साफ कहा कि पराली जलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए, जुर्माना भी लगाया जाए और उसका प्रचार-प्रसार भी किया जाए ताकि बाकी किसान सबक लें।

बैठक की शुरुआत पराली प्रबंधन और डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा से हुई। अफसरों ने बताया कि मंडल में अब तक 137 पराली जलाने की घटनाएं चिन्हित हुई हैं। इनमें से जांच के बाद 6 घटनाएं सही पाई गईं। मंडलायुक्त ने कहा कि किसानों को जागरूक किया जाए कि खेतों में आग लगाने से मिट्टी की उर्वरता घटती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है।

धान खरीद पर भी कमिश्नर ने कसा शिकंजा

बैठक में धान खरीद की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मंडल का लक्ष्य 22.61 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का है, जबकि अब तक केवल 7.19 लाख मीट्रिक टन खरीद हो पाई है। कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जहां अब तक खरीद शुरू नहीं हुई है, वहां तुरंत धान की खरीद शुरू कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बारिश की संभावना को देखते हुए धान केंद्रों पर धान के भंडारण की पूरी व्यवस्था की जाए।

टीबी मुक्त भारत अभियान में बरेली आगे, बाकी जनपद पीछे

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति जानी। बताया गया कि बरेली में 68,465 लोगों की जांच हुई, जिनमें से 43 फीसदी मरीजों को निक्षय मित्रों ने गोद लिया है। जबकि पीलीभीत और बदायूं की रफ्तार धीमी है। इस पर मंडलायुक्त ने कहा कि निक्षय मित्रों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाए, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों।

डेंगू और बुखार पर भी दिखी सख्ती

संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा में बताया गया कि पीलीभीत के रसायखानपुर गांव में 98 डेंगू मरीज मिले हैं। इस पर कमिश्नर ने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि गांव के उथले हैंडपंप तुरंत हटाए जाएं और वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बुखार के साथ पेट दर्द या उल्टी की शिकायत हो तो मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए।

पशुपालन विभाग पर भी उठे सवाल

मंडल में 632 गौशालाओं में 1,02,217 गौवंश संरक्षित हैं। शाहजहांपुर में दो नए गौशाला खुले हैं और बरेली में तीन गौशाला जल्द बनने वाले हैं। सड़कों पर घूमते पशुओं से हादसे रोकने के लिए मंडलायुक्त ने कहा कि सभी जिलों में पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाने का अभियान तेजी से चलाया जाए।

डैशबोर्ड रैंकिंग पर कमिश्नर की सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रैंकिंग में गिरावट पर मंडलायुक्त ने विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अफसरों की लापरवाही से पूरे मंडल की रैंकिंग खराब हो रही है। मंडलायुक्त ने साफ कहा कि किसी एक विभाग की सुस्ती का असर पूरे मंडल पर नहीं पड़ना चाहिए। हर अधिकारी अपने विभाग की प्रगति खुद जांचे। बैठक में जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय, जिलाधिकारी शाहजहांपुर धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, सीडीओ, सीएमओ सहित मंडल स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 05:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पराली जलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कमिश्नर बोले- किसानों को समझाएं, खेतों में आग न लगाएं

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाले सत्ता के हकदार नहीं’, तेजस्वी पर बरसे शहाबुद्दीन रजवी

बरेली

नगर निगम का पावर सेंटर : जेई से एई बन छह साल से जमे हैं अजीत, झांसी हो चुका ट्रांसफर, शासनादेश के बावजूद नहीं हुये रिलीव

बरेली

इंस्टाग्राम पर भगवान श्रीराम और देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी, बजरंग दल का फूटा गुस्सा, आरोपी गिरफ्तार

बरेली

लड़कियों का क्रिकेट महाकुंभ: एसआरएमएस ट्रस्ट का पहला टी-20 टूर्नामेंट कल से शुरू, चार दिन होंगे रोमांचक मुकाबले

बरेली

घर में अकेली बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालात में मौत, कमरे में पड़ा मिला खून, गांव में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे एसपी सिटी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.