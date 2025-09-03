गलत इलाज से छात्रा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, झोलाछाप क्लीनिक छोड़कर फरार, जाने मामला

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे में मंगलवार रात इलाज के नाम पर लापरवाही ने एक 17 साल की छात्रा की जान ले ली। परिजनों ने मोहल्ले में क्लीनिक चलाने वाले झोलाछाप पर गलत दवा और इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। किशोरी की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया, जबकि आरोपी झोलाछाप क्लीनिक छोड़कर फरार हो गया।
मोहल्ला नई बस्ती निवासी सोमपाल की बेटी विनीता, जानकी देवी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा थी। सोमवार को उसे बुखार आया तो परिजनों ने मोहल्ले के ही झोलाछाप से दवा ली, जिससे वह ठीक हो गई। लेकिन मंगलवार शाम पेट दर्द हुआ तो भाई उसे फिर उसी झोलाछाप के पास ले गया। आरोप है कि झोलाछाप ने पेट दर्द रोकने के लिए विनीता को लगातार तीन इंजेक्शन और एक कैप्सूल दे दिया। दवा खाने के कुछ ही देर बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। परिवार वाले घबराकर उसे एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
किशोरी की मौत से गुस्साए परिजनों और आसपास के लोगों ने हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विनीता पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर पर थी। उसकी मौत के बाद मां सुदामा बेसुध हो गईं और घर में मातम पसरा है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से झोलाछाप खुलेआम इलाज कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिलहाल पुलिस फरार झोलाछाप की तलाश में जुटी है।