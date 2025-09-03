गलत इलाज से छात्रा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, झोलाछाप क्लीनिक छोड़कर फरार, जाने मामला

मोहल्ला नई बस्ती निवासी सोमपाल की बेटी विनीता, जानकी देवी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा थी। सोमवार को उसे बुखार आया तो परिजनों ने मोहल्ले के ही झोलाछाप से दवा ली, जिससे वह ठीक हो गई। लेकिन मंगलवार शाम पेट दर्द हुआ तो भाई उसे फिर उसी झोलाछाप के पास ले गया। आरोप है कि झोलाछाप ने पेट दर्द रोकने के लिए विनीता को लगातार तीन इंजेक्शन और एक कैप्सूल दे दिया। दवा खाने के कुछ ही देर बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। परिवार वाले घबराकर उसे एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।