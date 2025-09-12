इस्लामिया इंटर कॉलेज से छात्र लापता, घर नहीं लौटा तो परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस तलाश में जुटी

थाना क्षेत्र के ठिरिया निजावत खान, वार्ड नंबर 4 निवासी मकसूद खान उर्फ नन्हा का 16 वर्षीय बेटा अरमान इस्लामिया इंटर कॉलेज में पढ़ता है। पिता का कहना है कि बुधवार सुबह करीब सात बजे अरमान रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। सामान्य दिनों में वह दोपहर या शाम तक घर लौट आता था, लेकिन बुधवार को जब वह देर शाम तक वापस नहीं आया तो घरवालों को चिंता सताने लगी।