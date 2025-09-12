इस्लामिया इंटर कॉलेज से छात्र लापता, घर नहीं लौटा तो परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस तलाश में जुटी

बरेली। कैंट थाना क्षेत्र से एक छात्र रहस्यमय हालात में लापता हो गया। छात्र इस्लामिया इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का विद्यार्थी है। रोज की तरह बुधवार सुबह वह पढ़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक घर न लौटने पर परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। तमाम जगह तलाश करने के बाद भी जब कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने कैंट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है।
थाना क्षेत्र के ठिरिया निजावत खान, वार्ड नंबर 4 निवासी मकसूद खान उर्फ नन्हा का 16 वर्षीय बेटा अरमान इस्लामिया इंटर कॉलेज में पढ़ता है। पिता का कहना है कि बुधवार सुबह करीब सात बजे अरमान रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। सामान्य दिनों में वह दोपहर या शाम तक घर लौट आता था, लेकिन बुधवार को जब वह देर शाम तक वापस नहीं आया तो घरवालों को चिंता सताने लगी।
परिवार वालों ने सबसे पहले रिश्तेदारों और नजदीकी दोस्तों के घर जाकर तलाश शुरू की। इसके बाद मोहल्ले और स्कूल के आसपास भी ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अरमान का मोबाइल भी परिजनों के पास ही था, जिससे उसकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो गया।
परेशान पिता मकसूद खान ने आखिरकार कैंट थाने पहुंचकर तहरीर दी। उन्होंने पुलिस से बेटे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाते हुए आशंका जताई है कि कहीं अरमान के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है।
छात्र के अचानक लापता होने की खबर से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहल्ले में भी दहशत और बेचैनी का माहौल है। वहीं पुलिस का कहना है कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है और छात्र को जल्द से जल्द बरामद करने के लिए टीम लगा दी गई है।