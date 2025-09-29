तौकीर पर शिकंजा, 37 दुकानें सील, दुकानों से उगाही करता था आईएमसी प्रवक्ता डॉक्टर नफीस, जाने

कानपुर में ईद-मिलादुन्नबी के पोस्टर विवाद के बाद प्रदेशभर में विरोध की लहर उठी थी। इसी क्रम में बरेली के किला क्षेत्र में भी प्रदर्शन की तैयारी हुई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो डॉ. नफीस भिड़ गए और उनका धमकी भरा वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद शहर का माहौल और बिगड़ गया। 19 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने वीडियो जारी कर इस्लामिया मैदान से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने के लिए रैली की अपील की थी। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन शुक्रवार को मौलाना ने फिर वीडियो जारी कर भीड़ जुटाने का आह्वान कर दिया। नमाज के बाद झंडे और तख्तियां लिए सैकड़ों लोग इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान की ओर बढ़े। खलील तिराहे पर पुलिस ने रोका तो अचानक पथराव शुरू हो गया। भगदड़ में कई बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं और दुकानों के शीशे टूट गए।