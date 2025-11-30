शिक्षक त्रस्त, सरकार बेपरवाह… दानिश अख्तर ने एसआईआर को बताया भाजपा की नाकामी, पुरानी पेंशन पर भी कही बड़ी बात

मीडिया से बातचीत में हाजी दानिश ने कहा कि शिक्षकों से उनका पुराना और मजबूत रिश्ता है, जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि वे जीतते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली होगी। उन्होंने दोहराया कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 2027 में सपा सरकार बनते ही पुरानी पेंशन लागू की जाएगी।