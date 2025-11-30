शिक्षक त्रस्त, सरकार बेपरवाह… दानिश अख्तर ने एसआईआर को बताया भाजपा की नाकामी, पुरानी पेंशन पर भी कही बड़ी बात

बरेली। बरेली–मुरादाबाद शिक्षक खंड से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर का रविवार को सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फूल मालाओं से लदे दानिश अख्तर का जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप व अन्य नेताओं ने उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया।
मीडिया से बातचीत में हाजी दानिश ने कहा कि शिक्षकों से उनका पुराना और मजबूत रिश्ता है, जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि वे जीतते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली होगी। उन्होंने दोहराया कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 2027 में सपा सरकार बनते ही पुरानी पेंशन लागू की जाएगी।
इसी दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर भाजपा पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षकों पर अनावश्यक भार डालकर उनका शोषण कर रही है। एसआईआर जैसे आदेशों से शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, जबकि सपा हमेशा शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ती रही है।
दानिश अख्तर ने दावा किया कि इस चुनाव में उनका सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी से है, लेकिन कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के समर्थन से वे भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप, शमीम सुल्तानी, शुभलेश यादव, हैदर अली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग