परचम कुशाई की रस्म के साथ 107वें उर्स-ए-रजवी का आगाज, रजा-रजा गूंज उठा शहर

सोमवार रात 9 बजे से महफ़िल-ए-मिलाद का आयोजन होगा, जिसमें हाजी गुलाम सुब्हानी और आसिम नूरी समेत अन्य कलाम पेश करेंगे। रात 10:35 बजे हुज्जतुल इस्लाम मुफ़्ती हामिद रज़ा खान (हामिद मियां) के कुल शरीफ़ की रस्म अदा की जाएगी। वहीं सज्जादानशीन अहसन मियां की सदारत में देर रात तक नातिया मुशायरा चलेगा। इसमें मुफ़्ती आक़िल रज़वी, मुफ़्ती जमील, मुफ़्ती सलीम नूरी, मुफ़्ती कफ़ील हाशमी, मुफ़्ती मोइनुद्दीन, मौलाना डॉक्टर एजाज़ अंजुम समेत कई नामी उलेमा व शायरों ने कलाम पेश करेंगे।