फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने वाले गिरोह का फरार आरोपी दो साल बाद गिरफ्तार, अब खोलेगा कई राज

जानकारी के अनुसार, इस गिरोह में कई लोग शामिल थे जो फर्जी जमीन दिखाकर और नकली नोटरी एग्रीमेंट बनाकर भोले-भाले लोगों को ठगते थे। पीड़ितों की शिकायत पर दर्ज मामले में सत्यवीर का नाम सामने आया था। मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया और दो साल तक छुपा रहा। रविवार को भोजीपुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सत्यवीर बिल्वा पुल के पास किसी से मिलने आया है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय सत्यवीर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा।