बरेली के इस कार शोरूम पर बीडीए ने लगाई सील, कर्मचारियों में खलबली, जानें क्यों हुई ये कार्रवाई

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि अल्पित अग्रवाल द्वारा करीब पंद्रह सौ बीस वर्गमीटर क्षेत्र में भूतल और प्रथम तल पर बड़े-बड़े हॉल बनाकर हुंडई शोरूम तैयार कर लिया गया था। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े व्यावसायिक निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा तक पास नहीं कराया गया। शिकायत मिलने पर बीडीए ने जांच की और फिर मौके पर पहुंचकर ताले जड़ दिए।