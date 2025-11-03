किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला बीएससी छात्रा का शव, मोबाइल पर फिंगर लॉक, अब ऐसे खुलेगा आत्महत्या का राज

बरेली। बारादरी के सम्राट अशोक नगर में किराये पर रह रही शाहजहांपुर की छात्रा ने फांसी लगाकर जिंदगी खत्म कर ली। दो दिन तक कमरे का दरवाजा बंद रहा, जब भीतर से बदबू आने लगी तो मकान मालकिन को शक हुआ। झांककर देखा तो छात्रा का शव फंदे से लटक रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतारा और जांच शुरू की।
कॉलोनी निवासी सुमनलता पत्नी चेतन प्रकाश ने बताया कि उनके घर में किराये पर 24 वर्षीय शिवानी राठौर पुत्री यदुनाथ राठौर रहती थी। वह शाहजहांपुर जिले के थाना जलालाबाद क्षेत्र के गांव पुरैना की रहने वाली थी। सोमवार सुबह कमरे से तेज बदबू आई तो उन्होंने झांककर देखा। अंदर शिवानी का शव पंखे से लटका हुआ था।
सूचना मिलते ही बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई गई। पुलिस के मुताबिक शव दो दिन पुराना लग रहा है। अनुमान है कि छात्रा ने शनिवार को आत्महत्या की होगी। उस दिन की व्हाट्सएप कॉल का नोटिफिकेशन भी मोबाइल में दिखाई दिया है। शिवानी पिछले छह साल से यहीं किराये पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। बीएससी के बाद वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसके पिता खेतीबाड़ी करते हैं, जबकि भाई किसी दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई करता है।
पुलिस को शिवानी का मोबाइल फोन मिला है, लेकिन हर एप्लीकेशन पर फिंगर या स्क्रीन लॉक होने के कारण फोन नहीं खुल पाया है। पुलिस तकनीकी टीम की मदद से फोन का डाटा खंगालने की कोशिश कर रही है ताकि आत्महत्या की वजह का पता चल सके। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है।
बरेली
उत्तर प्रदेश
