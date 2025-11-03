किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला बीएससी छात्रा का शव, मोबाइल पर फिंगर लॉक, अब ऐसे खुलेगा आत्महत्या का राज

सूचना मिलते ही बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई गई। पुलिस के मुताबिक शव दो दिन पुराना लग रहा है। अनुमान है कि छात्रा ने शनिवार को आत्महत्या की होगी। उस दिन की व्हाट्सएप कॉल का नोटिफिकेशन भी मोबाइल में दिखाई दिया है। शिवानी पिछले छह साल से यहीं किराये पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। बीएससी के बाद वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसके पिता खेतीबाड़ी करते हैं, जबकि भाई किसी दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई करता है।