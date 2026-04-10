घर के बाथरूम में मिला जिला अस्पताल के डॉक्टर का शव, हार्ट अटैक की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि जब डॉक्टर गणेश यादव काफी देर तक संपर्क में नहीं आए तो उनके सहकर्मी उन्हें देखने घर पहुंचे। दरवाजा खुलवाने के बाद अंदर का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। डॉक्टर यादव बाथरूम में गिरे पड़े थे और उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। प्राथमिक तौर पर मौत की वजह हार्ट अटैक मानी जा रही है, हालांकि असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।