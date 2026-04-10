घर के बाथरूम में मिला जिला अस्पताल के डॉक्टर का शव, हार्ट अटैक की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

बदायूं। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर गणेश यादव का शव उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्नान के दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे बाथरूम में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि जब डॉक्टर गणेश यादव काफी देर तक संपर्क में नहीं आए तो उनके सहकर्मी उन्हें देखने घर पहुंचे। दरवाजा खुलवाने के बाद अंदर का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। डॉक्टर यादव बाथरूम में गिरे पड़े थे और उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। प्राथमिक तौर पर मौत की वजह हार्ट अटैक मानी जा रही है, हालांकि असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
घटना की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामला संदिग्ध नहीं लग रहा, लेकिन हर पहलू से जांच की जा रही है। डॉ. गणेश यादव मूल रूप से मैनपुरी के निवासी थे, जबकि उनका परिवार वर्तमान में मुरादाबाद में रह रहा है। उनकी अचानक मौत की खबर से परिवार और चिकित्सा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
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